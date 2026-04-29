オリックス、2点リードで中盤へ

オリックスが2回裏に1点、3回裏にも1点を追加し、2-0とリードを広げている。ソフトバンクは序盤、オリックスの投手陣に抑えられている。渡部、中川がそれぞれ1打点を挙げた。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗 2(中)渡部 3(左)西川 4(二)太田 5(指)森友 6(右)中川 7(一)シーモア 8(捕)若月 9(遊)紅林 10(投)田嶋大

ソフトバンク: 1(指)柳田 2(中)周東 3(三)栗原 4(左)近藤 5(二)牧原大 6(遊)今宮 7(一)山川 8(右)柳町 9(捕)海野 10(投)大関

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 26 17 9 0 .654 -
2 阪神 25 15 9 1 .625 1
3 巨人 25 14 11 0 .560 2
4 DeNA 24 11 13 0 .458 5
5 広島 23 8 14 1 .364 7
6 中日 25 8 17 0 .320 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 26 16 10 0 .615 -
2 ソフトバンク 25 14 11 0 .560 1
3 楽天 26 12 13 1 .480 3
4 西武 27 12 14 1 .462 4
5 日本ハム 27 12 15 0 .444 4
6 ロッテ 25 11 14 0 .440 4