楽天、3回に逆転し1点リード

序盤を終えて楽天がロッテに1点差でリード。1回裏にロッテが先制したが、3回表に楽天が2点を奪い逆転した。注目はロッテ寺地、楽天伊藤裕、楽天浅村の打点。

【スタメン】

ロッテ: 1(中)藤原 2(左)西川 3(三)寺地 4(指)ポランコ 5(右)山本 6(一)井上 7(遊)友杉 8(捕)佐藤 9(二)小川 10(投)西野

楽天: 1(中)辰己 2(二)黒川 3(一)伊藤裕 4(指)浅村 5(右)渡邊佳 6(左)マッカスカー 7(捕)太田 8(三)平良 9(遊)村林 10(投)前田健

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 26 17 9 0 .654 -
2 阪神 25 15 9 1 .625 1
3 巨人 25 14 11 0 .560 2
4 DeNA 24 11 13 0 .458 5
5 広島 23 8 14 1 .364 7
6 中日 25 8 17 0 .320 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 26 16 10 0 .615 -
2 ソフトバンク 25 14 11 0 .560 1
3 楽天 26 12 13 1 .480 3
4 西武 27 12 14 1 .462 4
5 日本ハム 27 12 15 0 .444 4
6 ロッテ 25 11 14 0 .440 4