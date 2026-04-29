楽天、3回に逆転し1点リード
序盤を終えて楽天がロッテに1点差でリード。1回裏にロッテが先制したが、3回表に楽天が2点を奪い逆転した。注目はロッテ寺地、楽天伊藤裕、楽天浅村の打点。
【スタメン】
ロッテ: 1(中)藤原 2(左)西川 3(三)寺地 4(指)ポランコ 5(右)山本 6(一)井上 7(遊)友杉 8(捕)佐藤 9(二)小川 10(投)西野
楽天: 1(中)辰己 2(二)黒川 3(一)伊藤裕 4(指)浅村 5(右)渡邊佳 6(左)マッカスカー 7(捕)太田 8(三)平良 9(遊)村林 10(投)前田健
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|26
|17
|9
|0
|.654
|-
|2
|阪神
|25
|15
|9
|1
|.625
|1
|3
|巨人
|25
|14
|11
|0
|.560
|2
|4
|DeNA
|24
|11
|13
|0
|.458
|5
|5
|広島
|23
|8
|14
|1
|.364
|7
|6
|中日
|25
|8
|17
|0
|.320
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|26
|16
|10
|0
|.615
|-
|2
|ソフトバンク
|25
|14
|11
|0
|.560
|1
|3
|楽天
|26
|12
|13
|1
|.480
|3
|4
|西武
|27
|12
|14
|1
|.462
|4
|5
|日本ハム
|27
|12
|15
|0
|.444
|4
|6
|ロッテ
|25
|11
|14
|0
|.440
|4