創造力をもっと自由に。シンプルな発想から立体的な作品づくりへと広がる新しい遊び方「立体ドット絵メーカー」が登場しました。
見た目はコンパクトな本体ながら、650本のカラースティックを使ってドット絵を立体的に表現できるのが最大の特徴。スティックの挿し込み具合を変えることで高低差をつけ、平面のドット絵を奥行きのある作品に仕上げることができます。
■“挿すだけ”で広がる創作の世界
スティックを本体の穴に挿し込むだけで作品づくりが始まり、シンプルな操作でテンポよく遊べます。
長さの異なる2種類のスティックを組み合わせることで、立体感を自在に表現でき、集中力や作業力を自然に高めることができます。
■豊富なスティックと自由な発想
カラーは6種類、全650本のスティックを使って、付属の作例集に掲載された作品を再現したり、自分だけのオリジナル作品を創作したりできます。
繰り返し試行錯誤する中で、創造力や表現力が育まれ、立体把握能力も養われます。
■教育的価値と安心の品質
「立体ドット絵メーカー」は、日本おもちゃ大賞エデュケーショナル部門で優秀賞を受賞した実績を持つアイテムです。
遊びながら空間認識力や創造力を伸ばせるため、子どもから大人まで幅広く楽しめます。
■マイナビニュース読者向け特別プレゼント
今回、マイナビニュース読者の皆さまに「立体ドット絵メーカー」を3名様にプレゼント！
創造力や空間認識力を楽しく育めるこのアイテムで、オリジナル作品づくりに挑戦してみませんか？ぜひこの機会にご応募ください。
プレゼント内容
商品名
|
「立体ドット絵メーカー」
人数
|3名様
価格
|6,930円(税込)
商品詳細
|本体サイズ：横25.8×縦25.8×高さ7.0cm
全体重量：約1,410g
セット内容：本体：1台 長いスティック：470本（白×120本、赤・青・緑・黄・黒×70本）、短いスティック180本（各色×30本）
作例集：１部
キャンペーン名
|
「2026マイナビニュース読者プレゼント1月第1弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2026/1/23)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2026/1/23)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2026年1月23日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ
こちらのフォームよりお問い合わせください。
※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。
