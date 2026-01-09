＜応募〆: 2026/1/23＞【1名様】指先から始めるスマート回復習慣『スマートリカバリーリング』をプレゼント

スマートリカバリーリング プレゼント企画

毎日のコンディション管理をもっとスマートに。睡眠やストレス、活動量を見守り、回復力をサポートする新しいライフスタイルアイテム「スマートリカバリーリング」が登場しました。

指輪型のデバイスながら、薄さ約2.2mm・重さ約3gという軽量設計で、つけていることを忘れるほど自然な着け心地。

最大の特徴は、専用AIアプリ「ウェリー」と連携し、あなたのコンディションを自動で記録・解析し、回復のヒントをそっと届けてくれることです。



■“つけるだけ”で続くコンディション管理

スマートリカバリーリングは、睡眠・ストレス・活動量を計測し、アプリに自動記録します。

2時間の充電で約7日間使用できるため、毎日の充電は不要。

IP68/5ATMの防水性能を備えているので、シャワーや水回りでも外す必要がありません。

■パーソナルヘルスケアAI「ウェリー」

専用アプリ「ウェリー」が、あなたの回復力を可視化し、疲れやストレスの兆しを先回りしてアドバイスを届けます。

■快適な装着感と安心設計

薄型・軽量のリングは、日常生活に自然に溶け込み、長時間の装着でも快適。

防水性能に加え、耐久性にも配慮した設計で、毎日の習慣として続けやすい仕様です。

■利用者実績と信頼性

すでに多くのユーザーが睡眠改善やストレス管理に活用しており、ライフスタイルに寄り添うアイテムとして注目されています。

メーカー保証も付いているため、安心して利用できます。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回、マイナビニュース読者の皆さまにスマートリカバリーリング」を1名様にプレゼント！

毎日のコンディション管理をもっとスマートに始めるチャンスです。ぜひご応募ください。

プレゼント内容

商品名 スマートリカバリーリング

人数 1名様 価格 29,800円 商品詳細 厚み：約2.2mm

幅（外径方向）：約8mm

重量：約3g

サイズ展開：US 6号～13号 キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント1月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/1/23)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/1/23)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年1月23日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

スマートリカバリーリングお問い合わせ窓口

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：issin株式会社)