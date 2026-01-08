バンプレストは、『水曜日のダウンタウン』より「水曜日のダウンタウン 家庭用電気イスゲーム」(12,980円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。

「水曜日のダウンタウン 家庭用電気イスゲーム」は、『水曜日のダウンタウン』の大人気企画「電気イスゲーム」を家庭用パーティーゲームとして楽しめるアイテム。番組同様実際に「ビリビリ」する電気ギミックや残りのイスをお知らせするLEDを内蔵。会社や学校やご家庭で電気イスゲームの熱狂を体感できる。

なお実際に電気が流れるため、心臓ペースメーカー・医療機器を使用している方、心臓疾患・不整脈・てんかんのある方・妊娠中の方、乳児・幼児、体調不良の方、酒気帯び状態、判断力が低下している方は絶対に使用しないこと。

「水曜日のダウンタウン」公式Xでの告知では、1.8万件のいいねと大きな話題になり、「トリビアの泉のへぇボタン以来の魅力」「えー、楽しそう これでオフ会したい」「ちょっと欲しくて草」とコメントが続々。

「江田島省吾みたいになるの禁止って取説に記載して欲しい」「この電流で、 、ぬ可能性ありますか?!」と、昨年末に同番組で放送された人気シリーズ「名探偵津田」の導入にも使われたアイテムとしても注目が集まっている。

