メガハウスは、『機動戦士ガンダム第08MS小隊』より「GGGシリーズ 機動戦士ガンダム第08MS小隊 アイナ・サハリン ～Snow Night Ver.～」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年1月8日(木)10時から予約受け付けが開始となり、2026年7月発送予定。

2026年7月発送予定「GGGシリーズ 機動戦士ガンダム第08MS小隊 アイナ・サハリン ～Snow Night Ver.～」(19,800円)

ガンダムシリーズの女性キャラクターをハイクオリティで立体化する「ガンダム・ガールズ・ジェネレーション(GGG)」より、『機動戦士ガンダム第08MS小隊』に登場する「アイナ・サハリン」が“Snow Night Ver.”として、リニューアル再販。

第7話「再会」での雪夜の吹雪山岳地帯のシーンでみせた着色効果による赤いノーマルスーツがパープルに色変化した場面を再現。1/8スケールの彩色済み完成品ボディはノーマルスーツの胸元を大胆に開き、抜群のプロポーションをアピール。ヘルメットを持って手すりに寄りかかる姿は、戦場で一瞬だけ見せた女性らしさをイメージしている。

主人公シロー・アマダとの禁断の恋に揺れる戦場の令嬢アイナ・サハリン。その美貌をGGGで楽しんでみたい。

（C）創通・サンライズ