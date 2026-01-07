「最高のファンムービーだな」前田真宏が『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』で感じた“衝撃”とは？

10月からスタートしたTOKYO FMの新番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30～22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。

今回の放送では、アニメーション監督、アニメーター、デザイナー、漫画家の前田真宏さんが登場。2021年に公開された映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』で監督を務めている前田さんが、『エヴァンゲリオン』シリーズに関わることになったきっかけや、2025年 2月に発売した前田真宏 画業40周年記念画集『雑 前田真宏 雑画集』（光文社）について語りました。

◆庵野秀明監督のすごさを実感

――TVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』に登場する第6使徒、第7使徒のデザインを担当した前田さんが、『エヴァンゲリオン』シリーズに本格的に参加したのは、2009年公開の映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』でした。

前田：『：序』（ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序）を観に行って、素直に“すごいな”って思ったんですよ。「古い『エヴァンゲリオン』のレイアウトや原画を発掘したので、デジタルプロセスを通して、お化粧直しをして、音響も直して、今風の映画に仕立て直すんだ」って話を聞いていたのに、「仕立て直すどころじゃないじゃん、ほぼ新作じゃん！」とビックリしたんですね。しかも、非常に面白くまとまっていて、最高のファンムービーだなと思いました。

アニメって個人作業ではなく、たくさんのお金が動いて、たくさんの人の時間を奪うわけです。だから、そこに対する責任というか、「『いい仕事だったな』と思ってもらえるようなものにしなきゃいけない」とか、そういうことを新しい会社を作って叶えている庵野（秀明）さんはすごいなって、素直に思えるようになった。そこは大きな意識の変化ですかね。

昔だったら、まだ（すごさが）分かっていなかったと思います。「庵野さんがまた好き勝手やっているな」「趣味で何か作っているな」くらいの感覚だったんですけど、実際は僕が幼くて、それが見えていなかっただけだと思いますし、モノを作ることに対して、実は昔からずいぶん苦しんでいたと思います。

新しいタイトルをつくることも、ずっと待っていた人たちに対しての「贈り物」っていうんですかね、それがすごくいいなと。そして「こういうタイトルをこれからも作っていくんだったら、何か手伝いたいな」と思って、自分の得意な部分というか、イメージしたことを指先から絵で描くことで出力する、というところに注力していこうと思いました。

◆前田真宏初の「作品集」を発売

――前田さんは2025年2月28日（金）に、これまでの作品をまとめた1冊の本『雑 前田真宏 雑画集』を発売しました。

前田：なぜタイトルを「雑」にしたかというと、最初はシンプルに「前田真宏画集」という案もあったんですけど「あまりにつまらないね」っていう話になって、パッとつかめるシンプルなタイトルがないかなと思って、あれこれ考えました。

昔、角川（書店）さんで漫画の連載をやらせていただいていたときに雑誌のアンケートはがきってあるじゃないですか、あれをいっぱいいただいたんです。そのなかで、中学生の女の子から「絵が雑、早くやめてください」っていうのはがきがあって「おお、手厳しいのう」と思って（笑）。でも、そのときの感覚がずっと尾を引いていて、「案外、自分の本質を見抜かれていたのかもな」って、すごく思ったんですよね。

それで、過去作品をいっぱい集めてもらってバーッと見たんですけど、なんかとっちらかっているなと思って。というのも、私はイラストレーターとか漫画家、画家ではないので“完成した絵”っていうのは、実はそんなにないんです。あくまで映画やアニメを作る過程で生まれたデザイン画であったり、イメージボード、ストーリーボード、企画書に添付する絵であったり……中途半端な絵が多いんですよ。

でも、そのときに、自分をつかんでもらう言葉として「雑」がいいなと思えてきたんですね。今回が初めての画集だし、「これが私でございます」という気持ちで作っている部分もあったので、そのような感じでつけました。

――最後に伺いました。前田真宏さんにとって『エヴァンゲリオン』とは？

前田：私にとって『エヴァンゲリオン』とは、大きな岩みたいなものかなと思います。すごくみんなに知られていて、大きな存在で頑丈。そして、それを支えてきた人たちの歴史も詰まっているわけですよ。いろいろな人が関わり、それをファンが支えてここまで生き残ってきた、とても頑丈な大きな岩。

僕は、そんな岩から飛び出ているへりっこに、ちょっと腰掛けさせてもらっているっていう（笑）。多少は支えになっているといいですけど、よく分かりません。そういう感じですかね。

＜番組概要＞

番組名：FM EVA 30.0

放送日時：毎週土曜 22:30～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/fmeva30/

