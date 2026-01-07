乃木坂46井上和 2026年の目標 「遊」に込めた思いとは？「どこまで遊べるかは私次第！」

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。1月5日（月）の放送では、2026年最初の放送ということで、「SCHOOL OF LOCK!」恒例行事“書き初め”をおこないました。井上：今日は新年1発目の「乃木坂LOCKS!」ということで、「SCHOOL OF LOCK!」の恒例行事、書き初めをしていこうと思います！ 私が書き初めをしているあいだ、生徒（リスナー）の皆さんは、この曲を聴いて待っていてください。――ここで「純粋とは何か？」（乃木坂46）をオンエア♪井上：はい、できましたー！ 私が書いた今年の目標は「遊」です！ この字に込めた意味は、シンプルに今年はたくさん遊びたい、後輩といろんなイベントやお祭りに遊びに行きたいっていうのもあるし、後輩ができて先輩2年目になるということで、ライブやお仕事のなかに“遊び”を入れていけるようになれたらいいなと思っています。ライブツアーを回らせていただくこともあるじゃないですか。そこでも毎公演いろんな遊びを入れて、2026年もたくさんファンの方と楽しんでいけたらいいな♪ ということで、この字にさせていただきました！ そんな思いはありつつ、やっぱり、どこまで遊べるかは私次第だと思うので、2026年も頑張ってまいります！ 一生懸命生きてまいります!!＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info