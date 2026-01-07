1月7日、30周年記念『大たまごっち展』が六本木ミュージアムで開幕した。1996年にバンダイから発売されたデジタルペット「たまごっち」は、当時の女子高校生を中心に大ブームとなり、国内外で社会現象を巻き起こした。その後、赤外線通信（2004年）、カラー液晶（2008年）、タッチ液晶（2021年）、Wi-Fi機能（2023年）の搭載など時代に合わせた機種を全38種類販売し、現在50以上の地域で展開されている。2025年7月31日には国内外累計出荷数 1億個を突破した。

『大たまごっち展』は、たまごっち誕生30周年を記念して開催される記念展。30年を振り返るだけでなく、まるでたまごっちの中に入り込んだかのような体験を通して、ヘンテコで愛らしい生き物「たまごっち」の魅力を深掘りしていく。

開幕前日である1月6日のオープニングセレモニーには、たまごっちファンの村重杏奈さんが来場。本展の魅力や見どころを語った。

オープニングセレモニーでの村重杏奈さんのコメント

私って「たまごっち系タレント」なんです。視聴者の方がいないと生きていけないみたいな感じでやっていて、本当に視聴者の方が村重を育ててくれてるんですよね。いろんな声を頂いて、これは間違ったんだとか思って成長していくタイプなんです。視聴者さんだけじゃなくて、テレビ関係のスタッフさんも村重を育ててくださってるんですよ。まさに、たまごっちと同じ生き方をしてるなって今思いました。

この『大たまごっち展」は子供だけじゃなく、お父さん、お母さんも昔を思い出す瞬間がたくさんあると思います。 いろんな時代のたまごっちやデバイスがあって、これやったよねっていうのが結構あって、子供から大人まで楽しめる『大たまごっち展」になっているので、来なきゃもったいないです。ぜひ皆さんにも来てほしいなと思います。

「30周年記念 大たまごっち展」の会期は、1月7日～2月2日、会場は六本木ミュージアム(東京・六本木)、開場時間は午前10時～午後8時。全日日時指定制で、チケットはローソンチケット(Lコード：39850)、ローソン・ミニストップ店内Loppiで購入可能。

料金は、グッズ付きチケットが3,900円、一般1,800円、高校生1,300円、小中学生800円。グッズ付チケットには「たまごっちシャカシャカ巾着」が付属する。

(C)BANDAI