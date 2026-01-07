LINEヤフーが提供する旅行予約サービス「Yahoo!トラベル」は、2026年1月6日から1月19日まで、宿泊と航空券を組み合わせた「ヤフーパック」を対象とする大型セール企画「ヤフーパック 新春ウルトラセール」を開催する。

本企画は、新年最初の大型キャンペーンとして実施されるもので、人気宿泊施設を対象とした特別価格のほか、JAL・ANA便で利用できる割引クーポン、PayPayポイントの付与率が高まるキャンペーンなどを同時に展開する。春休みやゴールデンウィーク、夏休み期間の旅行予約も対象となる点が特徴だという。

全国の人気宿泊施設を対象に期間限定プランを提供

「ヤフーパック 新春ウルトラセール」では、宿泊施設と航空券を自由に組み合わせられる「ヤフーパック」を通じ、全国の人気宿泊施設を対象に期間限定のお得なプランを販売する。

対象エリアは、北海道、首都圏、関西、九州、沖縄など幅広く、冬の旅行需要が高まるエリアから、春以降の旅行を見据えた地域までラインナップされている。年始のタイミングで、先の旅行計画を立てやすい企画として位置づけられている。

最大3万円割引クーポンとPayPayポイント還元を同時展開

新春企画ならではの特典として、JAL・ANAそれぞれで利用できる割引クーポンが用意される。条件を満たした場合、最大30,000円の割引が適用されるという。

あわせて、「PayPayポイント」のポイントアップキャンペーンも実施され、対象プランの予約で旅行代金の5％分のポイントが付与される。さらに、LYPプレミアム会員の場合は、通常ポイントや会員特典分を含め、最大10％相当のPayPayポイントが付与される仕組みとなっている。

また、「新春セール」や「テーマパークセール」など、PayPayポイントの付与率が上乗せされるセールも同時開催され、条件次第では複数の特典を組み合わせて利用できるとしている。

「ヤフーパック 新春ウルトラセール」概要

・開催期間

2026年1月6日（火）12:00 ～ 1月19日（月）11:59

・対象旅行期間

2026年1月7日（水）～ 5月10日（日）出発

※一部施設を除く

・対象エリア

北海道、首都圏、関西、九州、沖縄の一部施設

・対象商品

「【ウルトラセール】」と表示されたヤフーパックの旅行プラン

JAL・ANA限定クーポンの概要

JAL限定クーポン

・割引額

2名以上：8,000円～30,000円割引

1名以上：1,500円～5,000円割引

・対象出発期間

2026年1月19日～8月31日出発 ほか

※枚数限定、最低利用代金の条件あり

ANA限定クーポン

・割引額

4名以上：30,000円割引

3名以上：20,000円割引

2名以上：5,000円～20,000円割引

1名以上：3,000円・5,000円割引

・対象出発期間

2026年1月10日～5月31日出発

※枚数限定、最低利用代金の条件あり

PayPayポイント＋5％キャンペーンおよび増量セール

「PayPayポイント＋5％」キャンペーンでは、対象となるヤフーパックの予約で、旅行代金の5％分のPayPayポイントが追加付与される。対象となる出発期間や航空会社はキャンペーンごとに異なり、予約状況によっては早期終了となる場合もあるという。

また、新春セールやテーマパークセールでは、対象宿泊プラン限定でPayPayポイントの増量付与が行われる。

年始のタイミングで、割引クーポンとポイント還元を組み合わせて利用できる点が特徴となっており、同社は新年の旅行需要を後押しする企画として展開するとしている。