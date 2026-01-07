サンマルクカフェは1月9日より、同店の"王道"の看板商品である「チョコクロ」(230円)と、チョコクロを異なる方向で進化させた2種の"進化系チョコクロ"が販売数で対決する「VS王道のチョコクロ」を実施する。第一弾として、「チョコクロ」の10倍のバターと2倍のチョコレートを使用した新商品「究極のチョコクロ」(390円)が登場。

「VS王道のチョコクロ」の最初の対決相手として登場する「究極のチョコクロ」は、2024年にサンマルクカフェの25周年を記念し開発・期間限定販売された特別な周年記念商品。サンマルクカフェオリジナルのチョコをチョコクロの2倍使用し、クロワッサン生地のバターを10倍使用している。

究極のチョコクロ 商品イメージ

1月9日～2月2日の期間で、チョコクロと究極のチョコクロを1個ずつ食べくらべられる「王道VS究極 食べくらべセット」(590円)も販売する。また、数量限定で特注の食べくらべBOXも。

なお、2商品それぞれを単品で購入してもレジにて食べくらべセット価格が適用される。

また、1月9日より「カフェ オ ショコラ」(Sサイズ/620円)と「カフェ オ ショコラ スムージー」(Mサイズ/720円)も登場する。

「カフェ オ ショコラ」は、濃厚ホットチョコドリンクにコーヒーの風味が交わった、少し大人な味わいのホットドリンク。サンマルクカフェオリジナルのチョコドリンクに合うよう、風味の強い深煎りのベトナム・インドネシア産の豆を選定し、酸味を抑えることでチョコドリンクとの相性を追求している。

さらに、ほろ苦いカフェモカベースのドリンクの上にはベルギーチョコホイップを乗せ、生チョコとココアパウダーをトッピングした一品。

カフェ オ ショコラ(Sサイズ/620円)

「カフェ オ ショコラ スムージー」は、ほろ苦いコーヒーと濃厚なチョコドリンクが層をなす美しいグラデーションが特長の、コーヒーの風味がアクセントとなる一杯。トッピングにはベルギーチョコホイップ、生チョコ、ココアパウダーを使用している。

「カフェ オ ショコラ」および「カフェ オ ショコラ スムージー」は、3月7日までの販売を予定しているが、予告なく販売を終了する場合があり、店舗によって価格が異なる場合もある。

カフェ オ ショコラ スムージー(Mサイズ/720円)

また、同キャンペーンを記念して1月6日17:00～1月18日23:59の期間に、食べたい方を選んでハッシュタグ投稿すると抽選で「eGiftチョコクロチケット」がもらえる「王道VS究極 ハッシュタグキャンペーン」も同店公式Xにて開催している。