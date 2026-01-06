JR西日本とJR東日本は6日、「北陸から東北」「東北から北陸」をそれぞれ乗換えなしで利用できる北陸新幹線・東北新幹線直通の団体専用臨時列車「つながる東北」号・「つながる北陸」号を5月下旬に運転すると発表した。

北陸新幹線から東北新幹線へ直通する列車は7年ぶり5回目。「北陸新幹線 敦賀～金沢間開業(2024年3月16日)以降初めて運転」するという。東北新幹線から北陸新幹線へ直通する列車は1年ぶり6回目の運転。「ぜひこの機会に北陸(富山・石川・福井)や東北(福島・宮城・岩手)の魅力をお楽しみください」としている。

「つながる東北」号の往路は5月22日、敦賀駅6時40分頃発・盛岡駅13時10分頃着で運転。北陸新幹線の停車駅(敦賀駅、福井駅、金沢駅、富山駅など)を乗車駅、東北新幹線の停車駅(福島駅、仙台駅、盛岡駅など)を降車駅とする。復路は5月24日、盛岡駅13時0分頃発・敦賀駅20時10分頃着で運転。東北新幹線の停車駅を乗車駅、北陸新幹線の停車駅を降車駅とする。

「つながる北陸」号の往路は5月23日、盛岡駅8時40分頃発・敦賀駅14時40分頃着で運転。東北新幹線の停車駅を乗車駅、北陸新幹線の停車駅を降車駅とする。復路は5月25日、敦賀駅13時30分頃発・盛岡駅20時0分頃着で運転。北陸新幹線の停車駅を乗車駅、東北新幹線の停車駅を降車駅とする。停車駅と時刻は変更となる場合があるとのこと。各旅行会社が専用旅行商品として発売予定だが、旅行会社によって乗車駅と降車駅の設定が異なる場合もある。