日本テレビ系バラエティ特番『ニッポン人の頭の中～2026年 みんなの本音SP～』が、きょう3日(23:30～)に放送される。

有田哲平(くりぃむしちゅー)と藤井貴彦がMCを務めるこの番組は検索エンジンやSNS、日常にあふれかえる多種多様なデータをもとに、ニッポン人の本当の頭の中を可視化していく同番組。ゲストには津田篤宏(ダイアン)、長浜広奈、中丸雄一、森泉が登場し、10代から70代まで各年代の女性たちが「最も疲れる」と感じていることや、20代から60代のニッポン人の男性が一番気になっている「女子ウケ」についてなど、ビッグデータから見えるニッポン人の本音が続々と判明する。

新コーナー「ニッポン人の頭の中で見る! 芸能人が今年さらに売れる方法」では、スタジオゲストの中丸と津田についてのビッグデータを使い、今後さらに売れるために必要なことを分析する。さらなる人気獲得のヒントとして、10代から60代の中で、最も2人に興味のある世代を調査。その結果、津田と中丸は10代からの関心が最も高いということが判明する。

津田に興味を持つ10代の検索データを見てみると、「顔の肉を落としたい」というワードが1位に。ここからまさかの津田のギャグ「ゴイゴイスー」を使ったエクササイズ方法が誕生する。津田が考案した「ゴイゴイスー体操」は、果たして10代の心をつかみ、今年大流行となるのか。

10代からの関心が高かった中丸は、10代が興味を持つワード「NISA(少額投資非課税制度)」と関連があることが判明。実は投資歴10年だという中丸は、これを機に“投資家タレント”に変身するのか…?

『ニッポン人の頭の中』は、23年10月から24年3月までの半年間、土曜午前枠でレギュラー放送されていた。

