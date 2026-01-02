きょう2日(15:40～)に放送されるカンテレ・フジテレビ系バラエティ特番『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』では、里田まいが約13年ぶりにテレビ出演。夫・田中将大投手と結婚後夫婦初共演を果たす。

登場するやいなや、田中へのかいがいしい尽くしぶりを見せる里田に、明石家さんまが「ほんまにマー君のこと愛してるよなあ」と言うと、里田は「はい」と笑顔で即答。「一度もそんなに愛してもらったことない」とさんまがうらやましがる。

さらに、昨年、日米通算200勝を達成するなど、田中の活躍ぶりをさんまが褒めちぎると、里田は思わず「かっこいいなあ」と言い、さんまはノックアウト。これには田中も「何を言うてるの」と照れてしまう。

2人の仲むつまじい様子に、さんまが「何をしたらそうなれるの?」と不思議がると、里田は田中の人となりや家庭での様子を語る。北海道出身の里田にとって田中は元々「北の大地で甲子園の旗を持って帰ってきてくれたスター」だったとのこと。その後どのようにして連絡先を交換し付き合うことになるのか、2人の初々しい出会いの思い出を明かす。

爆笑問題が合流すると、毎年行われているという爆笑問題・田中チーム対田中将大チームの草野球対決の話に。爆笑問題・田中裕二が投げるスローカーブを田中将大がなかなか打てないという話や、かつて田中将大が驚異の開幕から24連勝を成し遂げた後に、爆笑問題・田中チームにまさかの1敗を喫しているという貴重な話に、さんまは「贅沢!」と興奮。爆笑問題・田中が巨人対ドジャースの試合を観戦した裏話や、巨人のキャンプを訪れた話など、野球の話で大いに盛り上がる。

里田まい コメント

――収録の感想を教えてください。

お正月とさんまさんってすごくお似合いですよね。おめでたいもの同士で(笑)。夫婦での共演が初めてで、それが『さんまのまんま』なのはぜいたくです。ありがたいです。

――お正月の過ごし方は？

寝る(笑)。家族でキャッチボールをすることもあります。夫に投げ方を教えてもらっています。

――2026年の抱負は？

“健康と充実の1年にしたい”です。夫や子どもたちにとって、健康と充実感あふれる出来事がたくさんあるといいなと思います。

――視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。

2026年、早々にステキな思い出ができました。皆さんが健康に過ごされることを陰ながら応援しております。ウソっぽいですかね…(笑)。またどこかでお会いしましたらお声がけください。

【編集部MEMO】

『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』はほかにも、又吉直樹(ピース)、ムロツヨシ、木南晴夏、ちゃんみな、今田耕司が出演。爆笑問題の田中裕二は「さんまさんと僕たちが絡んでいるところって、視聴者の方はそんなに見たことがないかもしれないですよね。意外に僕らのこと好きでいてくれています(笑)。さんまさんの愛情を感じられます」とコメントしている。

