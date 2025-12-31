えちごトキめき鉄道は、2026年3月14日のダイヤ改正で、朝の時間帯にJR信越本線から妙高はねうまラインへ直通する普通列車2本のうち、柿崎発妙高高原行の1本について直通運転を取りやめる。直江津駅での対面乗換えとし、列車の編成両数も見直す。

えちごトキめき鉄道妙高はねうまラインの普通列車

現在、朝の時間帯にJR信越本線から妙高はねうまラインへ直通する普通列車は2本あり、うち1本は柿崎発妙高高原行、もう1本は柏崎発妙高高原行として運転している。柿崎発妙高高原行の普通列車は4両編成での運転だが、2026年3月のダイヤ改正で直江津駅を境に列車を分けることとなり、妙高はねうまラインの普通列車は両数も減らして2両編成に。JR信越本線の列車は柿崎駅6時19分発・直江津駅6時41分着、妙高はねうまラインの列車は直江津駅6時52分発・妙高高原駅7時46分着で運転され、直江津駅で対面乗換えを行う形態に変更となる。

朝の時間帯、妙高はねうまラインで北陸新幹線「はくたか」との接続を改善するための時刻変更も実施する。現行の直江津駅8時12分発・上越妙高駅8時28分発・妙高高原駅9時17分着の上り普通列車について、上越妙高駅の発車時刻を10分繰り下げ、同駅8時38分発に変更。8時台に停車する北陸新幹線「はくたか」(上りは8時22分着、下りは8時27分着)から乗換え可能とする。なお、この列車は現在、二本木駅で16分間停車しているが、ダイヤ改正で停車時間を6分に短縮。妙高高原駅の到着時刻は現行通り9時17分となる。

夕方の時間帯、直江津駅での日本海ひすいラインからほくほく線(北越急行)への接続も改善。日本海ひすいラインの列車は現行より3分繰り上げて糸魚川駅16時15分発・直江津駅16時59分着、ほくほく線の列車は直江津駅の発車時刻を現行より3分繰り下げて同駅17時3分発に変更し、直江津駅にて4分で乗り換えられるようにする。