チョコプラ松尾 シソンヌ長谷川の「バレンタインの過激すぎる思い出」を暴露!?「チョコをもらえなくて…」

大好きな長田さん、松尾さんこんにちは。いつも親子三代で応援しております。と言いつつ、子どもの成長とともに、いつまでこうして一緒に応援できるんだろうと感じています。

最近、息子が初めて恋をしたのです。そしてそれはかなわぬ恋だと同時に知りました。お相手の子が好きなのは息子の親友でした。どうしようもない気持ちに戸惑いを見せる息子に、なんて声をかけてあげるべきか、それともそっとしておくべきか。イライラを私にぶつけてくることしかできない息子に、今とてもいい経験をしているんだな、成長したんだなと愛おしい気持ちと寂しさを感じています。近い将来、きっと友達や恋人と過ごすほうが大切な時間になっていく娘と息子。今ある当たり前じゃない時間を大切に、もう少しだけ、私と息子と娘と母の親子三代で応援しています。

長田：すごいね。そうか、まだ「好き」とかそういう感じ……（うちの子からは）あんまり聞かないな。

松尾：ない？

長田：まあ、あるんだろうけど。

松尾：うちの上（の子）は5歳だけど、なんとなく「この子が好きなのかな？」みたいなのはあるな。

長田：なんとなくはね。これでもショックだな、こういうのが明確に分かってくるもんね。

松尾：そういうときにイライラしちゃったりとか。僕らの同期のシソンヌ・長谷川（忍）が中学生か高校生のときかな？ 周りのみんながバレンタインをもらっているけど自分だけもらえなくて、ムカついて実家の壁をぶん殴って穴を開けたという。そこまではいってほしくない（笑）。チョコをもらえなくて「ウオーッ!!」（ドゴォ！）って。

長田：嫌だ、本当に（笑）。

松尾：それはね、ちょっとそこまでいっちゃうとアレだけど。ウェ、この方は、それが「いい経験で成長しているんだな」と思っているっていう。それはまだ息子さん、娘さんには伝わらないだろうけど。そのうち……ああ、いいですね、もう。

長田：彼氏、彼女か分からないですけど、僕らのライブに来てくれたらいいな、なんて思いますよ。

松尾：おお、急にほっこりモード（笑）。でもそうですね、本当に。みなさんで来てください。

番組では他にも、小6娘の中学受験を見守る父からのメッセージを紹介したり、リスナーと電話を繋ぎ「義父のハプニング」エピソードについて語り合ったりする場面もありました。

