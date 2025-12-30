59回目となるフジテレビ系元日恒例のバラエティ特番『新春!爆笑ヒットパレード2026』(1月1日7:00～)の出演芸人が発表された。

常連の爆笑問題は、前年の話題を過激に振り返る恒例の漫才を披露。そのほか、フットボールアワー、南海キャンディーズ、ナイツ、ハナコ、ロッチといったおなじみの人気芸人はもちろん、『M-1グランプリ2025』優勝のたくろう、最終決戦を戦ったエバース、ドンデコルテ、『THE SECOND～漫才トーナメント～2025』優勝のツートライブ、『R-1グランプリ2025』優勝の友田オレ、『キングオブコント2025』優勝のロングコートダディなど2025年を代表する実力派芸人たちが続々と登場する。

また、「きのうの紅白ものまね合戦」を今回も開催。一流のものまね芸人たちが前日の『第76回NHK紅白歌合戦』を見て、そのワンシーンを一晩でネタに昇華し、生放送で披露する。今回はネタ作りの現場にも密着した内容で、ものまね芸人の気迫を伝えるほか、紅白出場歌手も応援に駆けつける。

大勢の人で賑わう浅草寺やスカイツリーなどから生中継も実施。前回は「山内健司vs田中卓志」の大げんかが話題となったが、今回は果たして…。

さらに、猪狩蒼弥、やす子、村重杏奈ら田中軍団が視聴者へのお年玉プレゼントをかけ、体を張って爆笑ゲームに挑戦する。

MCのかまいたち・山内健司は「生放送なので正月らしく盛大にいきたいですね。見ている方に“生ですごいことやってるぞ”と思っていただけるようなものにしたいです。メンバーは本当に豪華ですごいですよね。大トリの爆笑(問題)さんには期待します、というかとんでもなく怖いですけど(笑)。今年も無事にネタが終わればいいなと思います(笑)」、濱家隆一は「前回は長時間なのに意外と一瞬のように感じました。楽しかったんだろうけど、1年目なのでだいぶ緊張していたんですよ。今年はより楽しめるかなと思いますね。M-1の新チャンピオンも出ますし、ご期待ください!」とコメントしている。

進行は、堤礼実アナと小室瑛莉子アナが担当する。

ネタ出演

囲碁将棋、ウエストランド、エバース、ガクテンソク、ギャロップ、ザ・ぼんち、さや香、ジャルジャル、真空ジェシカ、タイムマシーン3号、たくろう、ツートライブ、東京ホテイソン、どぶろっく、トム・ブラウン、友田オレ、ドンデコルテ、ナイツ、永野、南海キャンディーズ、錦鯉、ニューヨーク、NON STYLE、ハイヒール、爆笑問題、バッテリィズ、ハナコ、ハライチ、ファイヤーサンダー、フットボールアワー、紅しょうが、マヂカルラブリー、ママタルト、豆鉄砲、マユリカ、ミキ、ミルクボーイ、モグライダー、ヤーレンズ、ロッチ、ロングコートダディ、笑い飯（※五十音順）

中継

アンガールズ、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、村重杏奈、やす子（※五十音順）／ダチョウ倶楽部

馬鹿オモロいネタ発表会

進行：ニューヨーク いぬ、インポッシブル、ウエスP、ウォーターズ、蛙亭、ガクヅケ、金澤TKCファクトリー、今夜も星が綺麗、島田珠代、そいそ～す、ソマオ・ミートボール、W刑事、ダンビラムーチョ、ちゃんぴおんず、TOKYO COOL、ネルソンズ、5GAP、や団、ヤンシー＆マリコンヌ、ロビンフット（五十音順）

「新春!馬れたてキャラ誕生」

進行：村上（マヂカルラブリー） 井戸田潤（スピードワゴン）、くっきー!（野性爆弾）、森下直人（ななまがり）、和田まんじゅう（ネルソンズ）、レインボー（※五十音順）

「きのうの紅白ものまね合戦」

RG（レイザーラモン）、エハラマサヒロ、おばたのお兄さん、キンタロー。、古賀シュウ、斎藤司（トレンディエンジェル）、沙羅、ダークホース山出、都留拓也（ラパルフェ）、原口あきまさ、みかん、Mr.シャチホコ、ヤジマリー。（スカチャン）、よしこ（ガンバレルーヤ）ほか（※五十音順） （ゲスト）小栗有以（AKB48）、水森かおり（※五十音順）

歌唱アーティスト

OWV、OCTPATH（※五十音順）

ゲスト

あの、岡崎紗絵、国本梨紗、高橋ユウ、田中美久、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER） 中川安奈、長浜広奈、ハシヤスメ・アツコ、真中まな（FRUITS ZIPPER）、森香澄、森日菜美 （※五十音順）

※出演者は変更になる場合あり

