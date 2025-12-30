タレントのユージが、きょう30日放送のテレビ朝日のバラエティ番組『しくじり先生 俺みたいになるな!! 年末特別授業』(23:40～24:40)に出演する。

同番組は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる、反面教師バラエティー。

年末特別授業と題する30日の放送には、“ベスト・ファーザーイエローリボン賞”にも選ばれたことのあるユージが登場。母親とのしくじりまくった過去をテレビ初告白し、母親とのすれ違いとどん底壮絶人生、しくじった親子関係から学んだ教訓を話す。

登壇早々、「実は私、みなさんがドン引きしそうな壮絶なしくじりをおかしています」と告げたユージ。「非行・ケンカを繰り返して中2で退学処分」「母親に“お前を殺して私も死ぬ”と包丁を突きつけられ、母親と2年間の接見禁止」と、打ち明けると、現在のイメージとの違いに教室は騒然となる。

なぜそんな事態を引き起こしてしまったのかというと、母から愛情を注がれていないと勝手に思い込んだ末に「だったら好き勝手に生きてやる!」と考えてしまった、しくじった思考が根底にあったという。

「母親との話はかなり壮絶で、正直、これまでテレビで話してこなかったんです……」と吐露したユージだったが、「でも今回は“NGナシ”で告白させていただきたいと思います!」と決意の面持ちで授業をスタートする。

フロリダ州マイアミで、ハリウッド俳優のマイケル・ゴードンと日本人モデルの母との間に生まれたユージ。幼少期は高級ホテルの43階を借り切って自宅として暮らす、超セレブファミリーの一員だったそう。

しかし、5歳のときに両親が離婚。東京・東村山のおんぼろ小屋で、母とともに超極貧生活を送ることになったという。小学校では過酷ないじめにあったものの、身を粉にして働く母に言い出すことができず、我慢の日々を送っていたというユージ。

そんなとき、暴走族のやさしい“お兄さん”たちと出会って憧れを抱き、中学校入学とともにヤンキーの世界へ。素行不良のトラブルが続き、中学2年にして退学処分を言い渡されることに。

実は、母の勧めで中学時代から芸能事務所に所属していたが、高校生のとき、“大ヒットドラマ”出演のチャンスをつかみ損ねたことをきっかけに、さらに手がつけられないほど荒んでしまったという。