新年を前に、京都の晴明神社が「令和八年 厄年早見表」をX上に公開。ご自身やご家族が該当するかどうか、一足早く、チェックしておきましょう!

令和八年厄年早見表を公開しております。

#厄除け祈願 は、本来自分の心のうちに積もった澱を祓い、新たな一歩を踏み出すためのもの。

厄年の年初に受けられる方が多いですが、節分や新学期、お誕生日など「節目」「スタートライン」と思えるときにいつでもお受けください。

https://seimeijinja.jp/gokitou/yakuyoke/

(@seimeijinjaより引用)

晴明神社では、厄年を数え歳の「男25歳・42歳・61歳」「女19歳・33歳・61歳」を本厄、その前後を前厄・後厄としているそうです。

厄年と聞くと、「今年は何か災いが起きるかも」「いつも以上に事故や病気に気を付けなきゃ」と身構えてしまいますよね。神社でお祓いをしてもらうことで安心して過ごしたいと考えるものですが、晴明神社によると、「厄除け祈願は、本来身に降りかかる災いを避ける、祓うというよりは、ご自身の心と向き合っていただき、知らず知らずのうちにため込んでしまった悩みや心に積もった穢れをリセットしていただく御祈願」とのこと。

そのため、祈祷のタイミングは厄年だけでなく、誕生日や進学・異動で新生活が始まるとき、心を落ち着けたいときなど、それぞれのタイミングで受けても構わないのだそうです。なるほど!

「なんか今年は調子悪い」「何をやってもうまくいかない」と思ったときは、神社の静けさに身を置き、心を整えてみるといいかもしれませんね。来る令和八年が、みなさんにとって良い一年になりますように。