キリンホールディングスは12月22日、「世界主要国のビール消費量」に関する調査結果を発表した。調査は2024年1～12月、世界各国のビール協会などへの独自アンケート調査および最新の海外資料を基に、計170の世界主要国および各地域における2024年のビール消費量をまとめた。

ビール総消費量は約1億9,412万kl

2024年の世界のビール総消費量は、前年より約89万kl(大びん633ml換算で約14億本)増え、約1億9,412万kl(前年比0.5%増、大びん633ml換算で約3,067億本)となった。東京ドーム約157杯分(東京ドーム1杯は約124万kl)に相当する。

国別では中国が22年連続で1位

国別では、中国(前年比3.7%減)が2003年から22年連続で1位となった。日本(前年比2.7%減)は2020年まで14年間7位だったが、2021年8位、2022年10位と順位を落とし2024年は2023年と同様11位となった。南アフリカ(前年比4.5%増)が2023年の10位から7位へと伸長。インド(前年比14.6%増)は、上位国25位の中で最も大きく前年比を伸ばした。

2024年 国別ビール消費量

地域別ではアジアが17年連続で1位

地域別では、アジア(前年比1.4%減)の構成比が32.6%で、17年連続1位となった。

2024年 地域別ビール消費量

2024年地域別ビール消費量構成比

国別1人当たりビール消費量はチェコが1位

国別の1人当たりビール消費量は、チェコ共和国が148.8Lで、1993年から32年連続で1位となった。1位のチェコ、2位リトアニア、3位オーストリア、4位アイルランド、5位クロアチアの上位5ヶ国は、昨年から順位変動がなかった。

昨年8位のドイツは10位へと順位を落とし、スロベニアが前年10位から8位へと順位を上げた。日本は33.7Lで56位となり、大びん633ml換算で約53.3本(前年-1.2本)と前年減となった。