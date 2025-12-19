日本サッカー協会は19日、2026 年間スケジュール発表会見を行った。キリンホールディングス株式会社の南方健志代表取締役社長COO最高執行責任者、公益財団法人日本サッカー協会の宮本恒靖会長、日本代表の森保一監督が登壇した。

1978年から約半世紀にわたってサポートし続けているキリンは、“最高の景色”を目指すサッカー日本代表と日本中のサッカーファンの一体感をさらに高めるため、2つの施策を発表した。2026年4月から進化をとげて復活する人気キャンペーン「世界に1着！My勝ちT当たる！」キャンペーンを実施。JFA公式My背番号のついた世界に1着のMy勝ちTを通じて、サッカー日本代表と”ともに戦う”機運を醸成する。さらに、キリンビール商品13ブランドで展開する「サッカー日本代表応援缶」を2026年5月に数量限定で発売することも発表した。

勝ちTは17年ぶり、応援缶は6年ぶりの復活となる。

「世界に1着！My勝ちT当たる！」キャンペーン概要



・キャンペーン名：「世界に1着！My勝ちT当たる！」キャンペーン

・応募期間：第1弾：2026年4月20日（月）9:00～2026年5月18日（月）23:59

第2弾：2026年5月19日（火）0:00～2026年7月21日（火）23:59

・レシート有効期間：2026年4月20日（月）～2026年7月20日（月）

・実施地域：日本

・賞品：My勝ちT

・当選者数：20,000名様

・応募方法：対象商品を1,000円（税込）以上購入したレシートまたは購入明細が分かる伝票・納品書などを１口分として、キャンペーンサイトにアクセスし、撮影したものをアップロードしてください。

※ご応募はWEB限定となります。

・応募資格

（1）キリンビール商品を含んでご応募されるお客様。20歳以上で日本国内にお住まいの方で、かつ賞品のお届け先が日本国内の方に限らせていただきます。

（2）キリンビール商品を含まず、キリンビバレッジ商品のみでご応募されるお客様。日本国内にお住まいの方で、かつ賞品のお届け先が日本国内の方に限らせていただきます。

※ただし、商用利用目的で購入された事業者の方は対象外とさせていただきます。

※キリングループの社員及びその関係者は応募できません。

※詳細は確定後に改めてWebサイトなどでご案内予定です。

「サッカー日本代表応援缶」商品概要



・商品名：26年5月キリンビール サッカー日本代表デザイン缶

・発売日：第1弾：5月12日（火） 第2弾：5月26日（火）

・発売地域：全国（数量限定発売）

・品種：

第1弾 ：キリン一番搾り生ビール、キリン一番搾り ホワイトビール、キリンビール 晴れ風、淡麗グリーンラベル、キリン のどごし、キリン本格醸造ノンアルコール ラガーゼロ、キリン 氷結® シチリア産レモン

第2弾 ：キリン一番搾り生ビール、キリン一番搾り 糖質ゼロ、キリンビール 晴れ風、キリングッドエール、淡麗プラチナダブル、本麒麟、キリン グリーンズフリー、キリン 氷結®無糖 レモン ALC.7％

・価格：オープン価格

・内容：【中味】通常品と同一 【パッケージ】アジア予選3/20 vsバーレーン戦出場時間上位15名をデザイン。

※詳細は確定後に改めてWebサイトなどでご案内予定です。