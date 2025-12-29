大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手をトレードで獲得する案が浮上している。そこで放出の候補となるのが、靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）から復帰見込みのリバー・ライアン投手だ。米メディア『ヘビー』のオースティン・ボイド記者が言及した。

ライアンは2024年にメジャーデビューを果たし、4試合の登板ながら安定した内容を見せた。しかし、2025年はトミー・ジョン手術の影響で全休となっている。

ライアンは球団内でもっとも有望な若手の1人と評価されているが、実績は限られ、手術後の不確実性もある。だからこそ、ドジャースにとって魅力的なトレード要員になり得るとの声もあがっている。

そこでスクバルを獲得するために、ライアンとエメ・シーハン投手を含めた複数の選手を提示する可能性もあるだろう。大谷翔平選手らを擁する先発ローテーションにスクバルが加わることは、ドジャースにとって大きな意味を持つ。

動向が注視され続けているスクバルとドジャースについて、ボイド氏は「彼をローテーションに加えることでドジャースは無敵となるが、必須ではない。ライアンやシーハンらはエース級の投手になる可能性を秘めており、コストも大幅に安い。スクバルを獲得可能なら検討すべきだが、その過程で過大な価値を放棄しないよう注意しなければならない」と言及した。

