俳優の美絽が主演を務める、映画『白の花実』(公開中)のメイキング写真&映像が、公開された。

周囲とのコミュニケーションが苦手な杏菜(美絽)が、新たな転校先で出会った美しく完璧な少女・莉花(蒼戸虹子)の死を通して、自分と向き合っていく姿を描いた同作。自ら命を絶った莉花が残した一冊の日記から現れた“鬼火”が杏菜の心に入り込み、莉花の魂が乗り移った杏菜は予想もつかない行動へと踏み出していく。

莉花の幼馴染である栞役で、「第104回全国高校サッカー選手権大会」第21代目応援マネージャーに抜擢された池端杏慈も出演している。

今回公開されたのは、10代のキャスト達が集結し、本当に寄宿学校での生活を送っているかのような仲睦まじい様子を映し出したメイキング。今作で初共演の美絽と池端は、劇中ではヒリヒリと対立する場面も演じているが、その裏側ではティーンらしく和気藹々としており、お互いのカイロに名前を書き合ったり、ペットボトルに「杏菜」「栞」と役名を書き合うほど仲が深まったそう。

撮影の合間に笑顔を浮かべる蒼戸は、映画初出演で初演技。しかし、そうは思えないほどリラックスしている様子を見せた。

また、少女たちを束ねる教員・澤井先生を演じるのは門脇麦。虫図鑑を愛読書としてあげるほど“虫好き”として知られている門脇が、撮影の合間に道端で見つけたセミの抜け殻を並べる貴重な姿も見ることができる。