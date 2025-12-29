小林製薬はこのほど、日常的な生活シーンや生活習慣をもとに、ニキビができるまでのメカニズムや原因、ケアについて皮膚科医が解説した「"ニキビの予感"は肌からのSOSサイン」を公開した。

同社調査(2024年12月、18～39歳の女性1,000人を対象に実施)によると、多くの人が「ニキビができる予感がある」経験を持っていることがわかった。

どのような生活シーン/習慣で、ニキビの予感があったか尋ねたところ、「生理前や生理中」が最も多かった。そのほか、「チョコレートやスナック菓子を食べすぎたとき」「お風呂に入らなかったとき」など、不摂生な生活をした際に感じたという声も目立つ。

そのときの肌の状態として多かったものは、「赤みがでている」(36.3%)、「皮脂でテカテカ・ベタベタしている」(36%)、「毛穴が詰まっている」(32%)などだった。

皮膚科医の神島輪先生によると、ニキビができるメカニズムは、自身が感じる「予感」のタイミングですでに始まっているという。毛穴が詰まることで皮脂がたまり(コメド)、菌が増えて炎症を起こすことで、赤く腫れたニキビができる。特に女性は、乾燥がベースにありつつ、肌表面はオイリーな「インナードライ」のような人も多い‪傾向にあるとのこと。

ニキビの予感がするタイミングで多かった「生理前」は、女性ホルモンの変化で体温が少し上がり、肌が乾燥しやすくなる一方で皮脂も増える。「脂っこいもの/甘いものを多く食べた日」は、血糖値やホルモンが急に上昇し、皮脂腺が活発になると、皮脂の分泌が増加。「徹夜や寝不足のとき」は、ストレスホルモンが増えて皮脂が出やすくなるため、「お風呂に入らなかった時」は、入浴せず約半日(12時間)たつと、皮脂が空気に触れて酸化し、固まりやすくなるため、ニキビができやすいという。

神島先生によると、"ニキビができそうな予感"がする場合、実際にニキビができる可能性が高い肌の状態であることが多いという。そのため、予感がしたときには肌からの重要なサインと捉え、要因や肌の状態に合ったケアや生活習慣の見直しをすることをすすめている。

ニキビの予感の要因が「食事・栄養バランスの偏り」であった場合は、バランスの摂れた食事をすることがベストとのこと。顔の油分が気になる場合や、特に若い年齢のニキビに関しては 、亜鉛、鉄分、ビタミンA、ビタミンB群、ビタミンCを豊富に含む食材を摂取すると良いという。

「睡眠不足・生理前」の場合は、無理はせず、早寝早起きを心がけることをすすめている。入浴の際は、シャワーだけで済ませずに、湯船につかり発汗することで、肌に溜まった余分な皮脂を排出することができるという。

「外部刺激や汚れへの不十分なケア」については、外出先から帰ってきた段階での洗顔、最低限の洗顔・スキンケアを行い、髪の毛が顔に当たらないようにして就寝することを挙げている。

要因別セルフケア

洗顔は朝晩2回、よく泡立てて肌を直接こすらないように洗い、すすぎ残しが無いように、ぬるま湯で洗い流すことが大切とのこと。熱いお湯は、必要な皮脂まで奪い、結果的にニキビができる原因になるため、ぬるま湯をすすめている。タオルで水をふき取る際は、強くこすらず、優しく顔に当てるようにして水を吸収させるとよいという。

洗顔やふきとり後は、化粧水の塗布で終わらせずに、乳液までしっかり使用することを心掛ける。ニキビの予感がした際には、殺菌成分入りでニキビ予防に特化したアイテムを使用することや、顔全体を包むシートマスクでいつもより念入りにケアすることをすすめている。