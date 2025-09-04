小林製薬は9月17日、生理の悩みに寄り添う「命の母ホワイト」ブランドから、月経過多を改善する漢方「チラック」(メーカー希望小売価格1,700円/税別)を全国で発売する。

月経過多とは、生理の出血量が多く、日常生活に支障をきたす症状のこと。月経期の経血の量が140ml以上であれば月経過多と定義される。

同社調査によると、生理中に起こる不調として「出血量の多さ」(36%)は、「生理痛・下腹部痛」(74%)、「からだのだるさ」(49%)に続いて上位に挙げられる。出血量の多さを自覚している人のうち、半数以上(55%)が生理のたびに毎回自覚しているのが現状だ。その対処法としては「昼に夜用のナプキンを使う」(61%)が最も多いものの、仕事中や外出時など、トイレに行きづらい状況ではナプキンでの対処に限界があり、根本的な解決に至らないという課題があった。このような背景から、同製品は医薬品という新しい選択肢として開発された。

漢方処方で月経過多を改善

本製品の成分(芎帰膠艾湯:きゅうききょうがいとう)は、月経過多を改善する効能を持ち、子宮周りの滞った血の流れを改善したり、ホルモンバランスの乱れによる血液量コントロール機能の低下に対して止血作用を働かせたりすることで、月経過多の症状を改善する。芎帰膠艾湯は、血虚(東洋医学の概念で体内の「血」が不足している状態)の改善にも使われる漢方であり、血の巡りや生理中の血の量を整える。

生理開始から3日間の服用で、出血量の不安が和らぐ

生理開始から、3日間様子を見ながら服用することで、出血量がいつもより少なく感じられ、毎月感じていた不安が和らぎ、過ごしやすさの違いを実感できる。