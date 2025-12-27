賀喜遥香「乃木坂46を引っ張っていく存在になりたい」2025年の活動を通じて感じたこととは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。12月25日（木）の放送では、今年で最後の「乃木坂LOCKS!」ということで、2025年の「賀喜遥香3大ニュース」を紹介しました。この記事では、その3つ目をお届けします。

●「賀喜遥香3大ニュース 1つ目」の記事はコチラ！

●「賀喜遥香3大ニュース 2つ目」の記事はコチラ！

◆賀喜遥香3大ニュース：3つ目「成長」

賀喜：これが何の成長かと言ったら“私の成長”です。今年は筒井あやめちゃんとW主演でやらせていただいたり、真夏の全国ツアーではセンターを務めさせていただいて、2ヵ月にわたってライブをさせていただけたり、あとは先輩の卒業コンサートもあったり、6期生も来てくれたり、出会いと別れも経験したなかで、今年を振り返るなら「成長」かなって。今までも「成長したな」って思うことはあったんですけど、今年はもう一段階、大人になれた気がしています。

それは多分、後輩のみんなが来てくれて一生懸命に頑張っている姿を見ていて、私も「かっこいい先輩だな」「憧れるな」って思ってもらえる背中でありたいし、先輩方がどんどん卒業されていくなか「自分が乃木坂46を引っ張っていく存在になりたい」って改めて思った年でもあったから、そう思えているんだろうなって。

そして、一つひとつのお仕事を一生懸命、精一杯やらせていただくなかで、今までだったら「これできなかったな……」って落ち込んじゃうところで、反省もしつつ「楽しかったな」って思えるようになったのも大きいなと思っています。

私が加入してから7年経ったけど、ずっと成長できる場所だなって改めて思いましたし、自分の自信にもつながっているから、来年もこの気持ちは変わらず持ちながら、さらに成長できる1年にできたらいいなと思っています！ 本当に支えてくださってありがとうございます！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info