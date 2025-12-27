乃木坂46賀喜遥香が2025年を振り返り…「この1年でとても仲良くなれた！」と語る“5期生メンバー”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。12月25日（木）の放送では、今年で最後の「乃木坂LOCKS!」ということで、2025年の「賀喜遥香3大ニュース」を紹介しました。この記事では、その2つ目をお届けします。

◆賀喜遥香3大ニュース：2つ目「メンバーともいっぱい会えた！」

賀喜：校長、教頭はじめ、生徒（リスナー）の皆さんにもたくさん会えたけど、それは全部にゃん（井上和）と一緒だったんですよ！ それもすごくうれしかったし、にゃんの家にも遊びに行かせてもらったし、この1年でとても仲良くなれたと思っています！

あと、ちいかわパークに矢久保美緒ちゃんと初めてお出かけしたり、ほぼ1年前ですけど、お正月にメンバーとディズニーに行ったり、夏休みは鎌倉に行ったり……今挙げたこと以外でも、いっぱい（メンバーと）遊んだりしていて、それが楽しかった！

でもそれって、今まではお仕事を一生懸命していて、あまり遊ぶ余裕がなかったというか、“こんな未熟者の私が遊んでいいわけがない”って思っちゃっていたんですけど、だんだん遊べる余裕も出てきたんですよ。だから、いっぱい遊んで、会って、お話して、より仲良くなれた1年だったなって思いますし、そのなかでもにゃんとは特に仲良くなれたと思っています！

にゃんに「私のお家にも来てね」って言ってるから、お片付けしなきゃ（笑）。家をきれいにして、にゃんを呼びたいと思います！

