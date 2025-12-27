有吉弘行「初めてアルバムのCDを買ったのが久保田利伸さん」“35年ぶり”紅白出場の久保田利伸に言及

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。12月のアシスタントは、デンジャラス・安田和博です。12月21日（日）の放送では“初めて買ったCDやレコード”について語り合いました。

◆初めて買ったCD、レコードは？

有吉が3年連続で司会を務める「第76回NHK紅白歌合戦」。年末が近づくにつれて、ゲスト審査員や出場者の曲目など詳細が次々と発表されており、有吉も「特別企画で玉置浩二さんが出場されるということで、それも楽しみですよ」と期待を寄せます。

また、35年ぶりに出場が決定した久保田利伸さんについては、「初めてアルバムのCDを買ったのが久保田利伸さんでしたから」とコメント。これに安田が「いいですね！ センスがいい人みたいな感じ」とうらやましがると、有吉も「そうでしょ？ それはいまだに言っちゃいますね」と自慢げに語ります。

ちなみに、初めて買ったカセットテープはチェッカーズの「ギザギザハートの子守唄」、初めて買ったレコードは中森明菜さんの「少女A」だそう。このラインナップに、安田が「いいところばっかり！ 俺なんて、初めて買ったレコードが松居直美さんだもん」と明かした瞬間、有吉が思わず「うわ、ダサい……」と正直に反応してしまい、それにただ苦笑いする安田でした。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://audee.jp/program/show/27400

スマホアプリ 「AuDee（オーディー）」ではスペシャル音声も配信中！