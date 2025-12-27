LINEヤフーが提供するYahoo!検索は12月23日、「年末年始に検索された神社・お寺の検索ランキング」と、2025年に多く検索された「温泉地ランキング」を発表した。神社・お寺の検索数ランキングは2024年12月31日～2025年1月6日、温泉地の検索ランキングは2025年1月1日～11月30日の期間を対象に集計した。

年末年始に検索された神社・お寺ランキング

神社・お寺のランキングの全国1位は、白蛇様が祀られていることから巳年に注目が集まった東京都の「蛇窪神社」、2位は「お伊勢さん」と親しまれる三重県の「伊勢神宮」、3位は三種の神器の1つである草薙神剣が祀られている愛知県の「熱田神宮」がランクインした。

第1位: 蛇窪神社 (東京都)

第2位: 伊勢神宮 (三重県)

第3位: 熱田神宮 (愛知県)

第4位: 寒川神社 (神奈川県)

第5位: 出雲大社 (島根県)

第6位: 川崎大師 (神奈川県)

第7位: 神田明神 (東京都)

第8位: 明治神宮 (東京都)

第9位: 成田山新勝寺 (千葉県)

第10位: 住吉大社 (大阪府)

温泉地の検索ランキング

温泉地の検索ランキング1位は、群馬県の「草津温泉」だった。2位は兵庫系「有馬温泉」、3位は山形県「銀山温泉」と続いた。

第1位: 草津温泉 (群馬県)

第2位: 有馬温泉 (兵庫県)

第3位: 銀山温泉 (山形県)

第4位: 城崎温泉 (兵庫県)

第5位: 伊香保温泉 (群馬県)

第6位: 道後温泉 (愛媛県)

第7位: 下呂温泉 (岐阜県)

第8位: 鬼怒川温泉 (栃木県)

第9位: 黒川温泉 (熊本県)

第10位: 秋保温泉 (宮城県)

Yahoo!検索で「神社 検索ランキング」「お寺 検索ランキング」と検索すると、全国は10位まで、地方別はそれぞれ5位までのランキングを検索結果上に掲出する。また、「温泉地 検索ランキング」と検索すると、2025年に多く検索された温泉地について、同様に全国は10位まで、地方別はそれぞれ5位までのランキングを検索結果上に掲出する。

スマートフォン版の各ランキングでは、スポット・エリア名の下に表示される「周辺の観光スポットをAIに聞く」「◯◯温泉の観光スポットをAIに聞く」をタップすると「おでかけAIアシスタント」機能に遷移し、おすすめの周辺スポットや観光スポットを紹介する。さらに、ランキング下部にある「おでかけAIアシスタント」で観光モデルコースを作ってみよう!」をタップすると、生成AIと会話しながら自分好みの観光モデルコースを手軽に作成できる。