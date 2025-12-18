NTTソルマーレが運営する「コミックシーモア」は、12月30日23時40分に放送するABCテレビ「勝手に!漫画アワードNEO」第五弾に特別提供を行う。通算10回目の放送となる今回は、『グラップラー刃牙』などの代表作で知られる漫画家・板垣恵介氏が出演する。また、放送に合わせコミックシーモアにて出演者がおすすめする漫画をお得に読める「放送記念キャンペーン」も実施する。

「勝手に!漫画アワードNEO」は、“漫画史上、最強の必殺技アワード”や“ありえない設定アワード”など様々な部門をテーマに、漫画好きなゲストと一緒に勝手に表彰していくトークバラエティ番組。2025年6月に放送した第四弾では、「これぞ究極の殺し文句アワード」や「その場には絶対居たくないシーンアワード」をテーマに漫画好きならではの白熱したトークが繰り広げられた。

第五弾となる今回のMCは、前回に引き続き漫画が大好きなお笑いコンビ「ニューヨーク」が担当。ゲストには芸能界屈指の漫画愛好家として知られる、男性アイドルグループ「Kis-My-Ft2」の宮田俊哉さん、えなこさんが溢れ出る漫画愛を語りつくします。

えなこさんは爽やかなホラー漫画を紹介する「絶対おすすめしたい最新漫画」アワード、宮田さんは原作者に登場キャラとの結婚を申し込むまで大好きなキャラクターを熱弁する「恋人じゃなく、結婚したいキャラアワード」など、出演者の熱い想いが詰まったトークが展開され、各部門のアワードを発表。さらに、特別ゲストの漫画家・板垣恵介氏がこの番組でしか聞けない作品秘話や特別な想いなどを語る。

また、コミックシーモアユーザーからのアンケートで決定した「読むと元気が出る漫画ランキング」の発表や、「シーモア書店員がおすすめする漫画」の紹介等を予定している。

なお同放送にあわせ、コミックシーモアでは、公式Xアカウントにて「フォロー＆リポストキャンペーン」、12月31日より「番組取り上げ作品に使える5冊30％OFFクーポン」のプレゼントを実施する。各詳細はコミックシーモアのキャンペーンサイトを確認のこと。また一部クーポン対象外の作品もある。