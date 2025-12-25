2026年3月14日に東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催される「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」(マイナビ TGC 2026 S/S)の新たな出演者が25日、発表された。

EXITと鷲見玲奈

MCはお笑いコンビ・EXITとフリーアナウンサーの鷲見玲奈に決定。今回で10回目のタッグとなる。

また、ゲストとして俳優の樋口幸平と、ダンス＆ボーカルグループ・WATWINGの八村倫太郎の出演が決定した。

さらに、メインアーティストとして、EXILE TETSUYAをリーダーに、ボーカルに吉野北人(THE RAMPAGE)、中島颯太(FANTASTICS)、パフォーマーに小森隼(GENERATIONS)、浦川翔平(THE RAMPAGE)、木村慧人(FANTASTICS)らが集い、「ダンスと音楽で子どもたちの夢を応援する」という目的で誕生したユニット・EXILE B HAPPYが出演する。