29歳、既婚、子なし。大学時代からの友人である花、真弓、亜里沙の3人は、順風満帆な生活、将来への安心を得たはずだった。しかし――。現代の婚活・結婚・離婚のリアルを抉り出し、切実な日々を描くセミフィクション。

『離婚するなら、今日かもしれない』(ゆりゆ/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

このつづきは『離婚するなら、今日かもしれない』(ゆりゆ/KADOKAWA)にてお楽しみください!



