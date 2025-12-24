バンダイスピリッツは、『エヴァンゲリオン』より「ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン第13号機 -Exclusive Edition-」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、CLUB TAMASHII MEMBERSの会員を対象に12月24日23時まで抽選販売の応募を受け付けている。当選発表は12月25日。2026年2月発送予定。

2026年2月発送予定「ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン第13号機 -Exclusive Edition-」(9,900円)

「ROBOT魂 ＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン第13号機 -Exclusive Edition-」は、「ROBOT魂 エヴァンゲリオン第13号機 」が本体仕様はそのままに、内容物を再構成した「-Exclusive Edition-」として再登場。

特徴的な4本腕を再現する交換用パーツに加え、全長約365mmの巨大な2本のロンギヌスの槍、「ROBOT魂 エヴァンゲリオン初号機（別売り） 」に使用できる全長約280mmのカシウスの槍と槍保持用の手首パーツを同梱し、組み合わせる事で対決シーンが再現可能だ。

主な商品内容は、本体、交換用手首パーツ左右、追加腕部パーツ左右、追加腕部用交換用手首パーツ左右、追加胸部パーツ、ロンギヌスの槍×2、カシウスの槍、魂STAGE用ジョイント、ROBOT魂エヴァンゲリオン初号機用交換用手首パーツ左右。

(C)カラー