実業家の堀江貴文氏が、フジテレビ系バラエティ特番『クイズ＄ミリオネア』(1月1日17:00～)に、21年ぶりに参戦する。

堀江氏は21年前、2004年放送の同番組に出演して見事1,000万円を獲得。司会の二宮和也から自信のほどを問われると、堀江氏は「(1000万円)取ろうと思っています」と即答し、会場から大きな拍手がわき起こる。

賞金の使い道は「チャリティー活動で子供たちや、出所者のために寄付したい。少しでも役に立ちたい」と純粋な思いを語り、会場には再び称賛の拍手が鳴り響く。

実は前回も新潟県中越地震の復興支援のために全額を新潟県に寄付したそうだが、その事実はあまり知られていない。二宮が「(寄付の話を)初めて聞いたかも…」と驚きの表情を見せると、堀江氏は「いろいろあって(笑)。悪いことのほうが記憶に残るじゃないですか」と苦笑いを浮かべる。

“テレフォン”(友人に30秒間相談できるアイテム)には、堀江氏が速攻でスケジュールを押さえた最強クイズ王・古川洋平がスタンバイ。盤石の布陣で再び1000万円を狙う。

堀江貴文氏 コメント

――意気込みをお聞かせください

「21年ぶりですか。そんなに感慨深いわけではないですが、微妙な雰囲気は感じてます（笑）。自信はあるっちゃあるし、1000万円取るつもりで来ましたけど、変な問題もあるかも。前回は（ライフラインの１つの）“オーディエンス”に助けられたんですが、今回は“オーディエンス”ないんですよね。ただ、今日は“テレフォン”の友人として僕が知る限り日本最強のクイズ王に来てもらっています。番組の企画が来た瞬間、速攻で“この日空いてる？”って連絡しました（笑）。ガチです！」

――みのもんたさんと二宮和也さんについて

「改めてみのさんの映像を見直したらすごい迫力で。あの頃自分も30そこそこだったので、みのさんの圧をもろに感じていました（笑）。今回の二宮さんの司会はめっちゃ楽しみです。みのさんとは全く違うだろうし、役者さんですし、二宮さん主演の映画『ラーゲリより愛を込めて』はめちゃくちゃ感動したんで。そんな二宮さんがMCになるとどうなるんだろう、と楽しみですね」

――賞金の使い道は？

「前回（2004年）は新潟県中越地震の復興支援のために、新潟県庁に当時のプロデューサーと1000万円を寄付しに行きました。今回も全額寄付です。『ブルーサンタクロース』＜12月５日（金）～10日（水）＞というミュージカルで“買取マクサス”（総合リユース事業）とコラボして、自宅に眠っている使わないモノで寄付を行うというチャリティー活動をしているんですけど、“NPO法人日本こども支援協会”という里親支援の団体に寄付しています。もう１つは“全国更生保護法人連盟”という刑務所から出てきた人の社会復帰をサポートする団体。この２つの団体に分けて寄付したいです」

【編集部MEMO】

堀江貴文氏は今年7月、フジテレビの清水賢治社長とiU(情報経営イノベーション専門職大学)の授業で対談。清水社長は「堀江さんの才能と能力は、我々にとって必要なものだと思っていますので、そういう機会があればいいなと思っています」と、番組出演の可能性をコメント。23日に放送された特番『ホンネ喫茶 永田町』で同局番組に20年ぶりに出演した。

