ABEMA将棋チャンネルの特別対局として、『のん vs 藤井聡太竜王・名人：年末指し納め対談』が27日(10:00〜)に配信される。番組収録後、のんと藤井聡太竜王・名人が取材に応じた。
今年一年を将棋の駒に例えるなら?
――年末ということで、今年一年を将棋の駒に例えるなら?
藤井竜王・名人:将棋に絡めた質問をいただくことは多いのですが、一年を将棋の駒で例えるという質問は初めてです(笑)。
一同:(笑)。
藤井竜王・名人:意表を突かれているのですが、今年を駒で例えると桂馬かなというふうに感じています。今年は今までと違った戦型、指し方を試みるということもあって。少し変化を求めたようなこともありましたので、将棋の駒の中でもトリッキーな動きをする桂馬が近いのではないかなと思います。
【編集部MEMO】
『のん vs 藤井聡太竜王・名人：年末指し納め対談』は、将棋をテーマにしたABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』主演ののんと、藤井聡太竜王・名人が1年を振り返るとともに、お互いについて語る。また、2025年の差し納めの対局も。ドラマ界、そして将棋界を牽引した2人の2025年最後を締めくくる、特別対局となっている。