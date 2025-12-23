ABEMA将棋チャンネルの特別対局として、『のん vs 藤井聡太竜王・名人：年末指し納め対談』が27日(10:00〜)に配信される。番組収録後、のんと藤井聡太竜王・名人が取材に応じた。

今年一年を将棋の駒に例えるなら?

――年末ということで、今年一年を将棋の駒に例えるなら?

藤井竜王・名人:将棋に絡めた質問をいただくことは多いのですが、一年を将棋の駒で例えるという質問は初めてです(笑)。

一同:(笑)。

藤井竜王・名人:意表を突かれているのですが、今年を駒で例えると桂馬かなというふうに感じています。今年は今までと違った戦型、指し方を試みるということもあって。少し変化を求めたようなこともありましたので、将棋の駒の中でもトリッキーな動きをする桂馬が近いのではないかなと思います。