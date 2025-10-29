女流棋士は少し苛立ちながら言った「私が好きでニコニコ女流棋士をやってると思う?」「バケモノの中では…」

ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(毎週月曜20:00〜)第5話が、27日に配信された。

※以下、第5話ネタバレあり

「愚直に精進したやつの指し方だ」

2年未満の棋士・女流棋士・アマ代表のみが参加できる若手棋士の登竜門「宗桂杯 新人リーグ2025」にやってきた飛鳥(のん)、藤堂(藤木直人)、礼子(倉科カナ)。会場では、由奈(鳴海唯)が囲み取材に応じており、飛鳥は由奈(鳴海唯)も本大会に出場すること、そして結婚をきっかけに棋士をやめることを知る。そんな由奈の将棋は“超優等生”で、藤堂も「愚直に精進したやつの指し方だ」と評す。

ある夜、偶然出会った飛鳥と由奈。由奈が「私に勝てたとして、その後どうするの?」と問いかけると、飛鳥は「棋士になって結城彰一(中村獅童)を倒す」と宣言する。「そんなに強いのに、どうして将棋をやめるんですか?」と尋ねる飛鳥に、由奈は戸惑いの表情を見せながら「本当にそう思ってるの?」とだけ言い残し、その場を去った。

「明日、あなたをブチのめしてやる」

大会は進み、勝ち進む飛鳥と由奈は、ついに決勝戦で対決することに。破竹の勢いで公式戦8連勝を飾る飛鳥に、記者たちが「棋士を目指しているんですか?」と質問を投げかける。そんな様子を見かねた由奈は、飛鳥の手を取りレストランへ向かう。

まっすぐに「棋士になりたい」と語る飛鳥に、由奈は少し苛立ちながら「女性が棋士になることがどれほど難しいか、わかっていないんでしょう? 私が好きでニコニコ女流棋士をやってると思う? バケモノの中では勝ち抜けない。女の私には超えられない壁があるのよ」と語り、さらに「明日、あなたをブチのめしてやる」と宣言した。

両者一歩も譲らない接戦

そして迎えた、決勝戦当日。由奈はそれまでの“優等生将棋”を捨て、激しい攻防を仕掛ける。両者一歩も譲らない接戦の末、勝利したのは飛鳥だった。会場には飛鳥の父・結城彰一の姿もあり、藤堂は殴り合い以来の再会を果たし、「必ず倒す」と誓う。

一方、敗れた由奈は龍也(森愁斗)との婚約会見を開き、女流棋士の引退を発表した。そのころ、藤堂は「(飛鳥の)大会のエントリーを次々と断られている」「出禁になっている」と気づき、誰かが圧力をかけているのではないかとの疑惑が浮上。果たしてその黒幕とは。

