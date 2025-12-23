矢野経済研究所は12月22日、国内の「オタク」に関する消費者アンケート調査の結果を発表した。調査は2025年7月、日本国内在住の15歳から69歳までの男女10,000名を対象にインターネットで行われた。

「アニメ」オタクは約549万人

「オタク」を自認する、もしくは第三者から「オタク」と認知されていると回答した回答者数(複数回答)をもとに各分野の「オタク」の人数を拡大推計したところ、「アニメ」オタクの人数が約549万人となり、本調査対象の31分野の中で最も多い結果となった。次いで「漫画」オタクが約510万人、「アイドル」オタクが約355万人、「スマートフォンゲーム」オタクが約275万人、「家庭用・コンシューマーゲーム」オタクが約232万人であった。

1人当たりの年間平均消費金額は50,472円

また、オタクを自認する分野に対する1年間の消費金額については10,000円から50,000円未満と回答した人が最も多く、全体の31.3%となった。本調査対象の31分野における1人当たりの年間平均消費金額は50,472円(0円と回答した人を含む集計)であった。なお、回答者数(n数)が少ないことから一部参考値となる分野もある。

オタク層の「推し」対象は「日本のアイドル」

回答者全員に「推し」について尋ねた結果、「推しがいる」(「現在推し活をしている」「推しはいるが、推し活はしていない」の合計値)と回答した人をオタク層と非オタク層で比較すると、オタク層は64.2%、非オタク層は21.5%となり、オタク層の方が圧倒的に高い結果となった。

「推し」がいる(いた)人に、その対象について尋ねたところ、オタク層は「日本のアイドル」が22.9%、次いで「アニメ・漫画等のキャラクター」が16.9%、「音楽系アーティスト」が13.9%という順であった。

一方で、非オタク層は「音楽系アーティスト」が22.9%で最も高く、次いで「日本のアイドル」が21.4%、「アニメ・漫画等のキャラクター」が9.3%となった。

オタク層と非オタク層では、順位は異なるものの、推しの対象とする上位3項目に変わりはなかった。中でも「日本のアイドル」はオタク層と非オタク層ともに20%以上と高い結果となった。