元NGT48・川越紗彩の1st写真集『なんとかなるなる』(発売中 4,180円 KADOKAWA)の未公開カット第5弾と本人コメントが公開された。

川越紗彩 1st写真集『なんとかなるなる』未公開カット (C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

川越紗彩が大人びた表情を見せるカットも

写真集の撮影地に選ばれたのは、彼女にとって初めての海外となるインドネシア・バリ。ジャーマンビーチやクタビーチにアクセスしやすいリゾートホテルや、熱帯植物に囲まれたプール付きヴィラを貸し切って撮影を行った。

写真集には、アイドル時代を思い出させるようなお茶目で明るいカットから、大人びた表情を見せるカットまで、さまざまな魅力をたっぷりと収録。色とりどりの衣装を身にまとい、全体的にカラフルな内容となっている。

また、紙本とは異なる魅力が楽しめる特典付き電子版も好評発売中だ。

川越紗彩コメント

今回の写真集では今までにない本格的なグラビアに挑戦し、南国のバリということで2度とお見せしない大胆なカットもたくさん掲載させていただきました! 見ないと損なので、拡大できる電子版でもしっかりチェックして下さいね!