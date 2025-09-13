10月14日に1st写真集『なんとかなるなる』(4,180円 KADOKAWA)を発売する、元NGT48の川越紗彩にインタビュー。アイドル時代の印象深い出来事について話してもらった。(全2回インタビューの2回目)

――アイドルとして過ごした期間は、どんな時間でしたか。

普通に生きていたら経験できないことを、数えきれないほどさせていただきました。アイドル期間を通して精神的にも強くなり、たくましくなれたと思います。アイドルをしていたから出会えた方もたくさんいて、今も応援してくださるファンの皆さんがいる。自分の人生において本当に欠かせない期間でした。

――オーディションに挑戦するという、大きな一歩を踏み出したからこそ得ることができた経験ですよね。

はい。あの時の自分に「オーディションを受けてくれて、ありがとう」と言いたいです。

――特に印象に残っているお仕事を挙げるなら?

一つひとつのお仕事が印象的ですが、なかでも、初めて自分ひとりのギター公演をさせていただいたときは、普段あまり緊張しない私でも過去一番に緊張しました。歌って踊るのではなく、自分の手で奏でて歌う。そのプレッシャーがすごくて。でも、客席の皆さんが温かく見守ってくださって、楽しんでやり切れました。終わった瞬間はほっとしましたし、「頑張ったね」と声をかけてもらえて、うれしかったです。

――アイドル卒業後は、ライブ配信にも精力的に取り組んでいますよね。ライブ配信も特殊な能力が必要といいますか、難しそうだなと思うのですが、いかがですか?

配信はアイドル時代にもしていたので、難しいという感覚はあまりなくて。ファンの皆さんと交流できる一つの場なので、とても大切にしています。(アイドル時代からのファンの方も)今でも見に来てくださって、コメントで応援してくださる方がいることも、すごいありがたいことだなと思っています。

――ファンの方との交流でいいますと、写真集のお渡し会イベントも開催されますね。

発売に合わせて、10月18日に新潟、11月1日に東京でお渡し会を開催します。今も応援してくださっている方はもちろん、写真集をきっかけに私のことを知っていただいた方ともお話できたら、うれしいです。

――お渡し会のようなイベントに行くのが緊張するという人もいるかと思います。

私がいっぱい話すので大丈夫です! よく「友達みたいな感じだね」って言われるので、心配しないで遊びに来てほしいですね。

■プロフィール

川越紗彩

2000年10月14日生まれ、茨城県出身。2018年、NGT48の2期生として活動開始。シングル6作連続選抜入りをし、2024年2月末にNGT48から卒業。現在はインフルエンサー、モデルとして活動中。2025年10月14日、1st写真集『なんとかなるなる』(4,180円 KADOKAWA)を発売。10月18日に新潟・紀伊國屋書店新潟店、11月1日に東京・HMVエソラ池袋にて、限定特典付きお渡し会を実施。また、10月14日～11月2日の期間、大阪・TSUTAYA EBISUBASHIにて、写真集のパネル展も開催される。