俳優の有村架純が22日、都内で行われた「2025 美的ベストコスメ大賞『ベストビューティ』受賞者発表式」に出席した。

有村架純

美容誌『美的』(小学館)の読者が選んだ“今年最も輝いている人”に贈られる「美的ベストビューティウーマン」。これまでに、石原さとみや北川景子、綾瀬はるかなどそうそうたる顔ぶれが受賞した同賞を、今回は有村が受賞した。

有村は、デコルテや背中があらわなドレスで登場。「『美的』読者の皆様のおかげでとても素敵な場所に呼んでいただいてすごく感謝しています。私自身もまだまだ変化していきたいという向上心を大切にしていますので、これからも映像制作に携わる身として、素敵な人間になっていきたいなと思っています」と挨拶した。

美の秘訣を聞かれると「睡眠と水分をとることと、運動で血行をよくするというのは大切にしています。外側のケアでいうと、保湿を重点的にしていて、まだ肌を育んでいる途中なんですけど、30歳を過ぎて、朝から夜まで撮影していると乾燥が気になってきたなというのもあるんですけど、年齢的な変化も含めて今いろいろ試して自分に合うものを探している最中です」と明かした。

贈賞式には、「美的ベストビューティマン」に選出されたSnow Man・渡辺翔太、『美的』のお姉さん版『美的GRAND』の読者が選ぶ「美的GRANDベストビューティウーマン」の北川景子も登壇した。