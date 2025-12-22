俳優の北川景子が22日、都内で行われた「2025 美的ベストコスメ大賞『ベストビューティ』受賞者発表式」に出席した。

美容誌『美的』(小学館)の読者が選んだ“今年最も輝いている人”に贈られる「ベストビューティ」賞。北川は『美的』のお姉さん版雑誌『美的GRAND』の読者が選ぶ「美的GRANDベストビューティウーマン」に選出された

肩出しドレス姿で登場した北川は「読者の方が選んでくださったということが非常にうれしくて、10代の頃からこの業界にいて、いろいろな美容雑誌など撮影をたくさんやらせていただく機会があったり、化粧品の広告をやらせていただいたり、女性の皆さんに何が女性を輝かせるのか、皆さんと一緒に提案してきた20年以上だったので、そういう媒体などを見ていただいて選んでいただけたというのはすごいうれしいですし、一緒に仕事に携わってくださった皆さんにも感謝したいと思います」と受賞の喜びを語った。

そして、美の秘訣を聞かれると「5年前に1人目の子供を授かってからは、自分のケアとか自分のケアだけに時間や手間をかけられなくなってしまって、日々の子育てと仕事で精一杯で夜は疲れ切っていますが、これだけは続けてきたなと思うことは、仕事や予定が終わってからなるべく早く化粧を落として洗って、私は乾燥肌なので保湿はずっと気をつけていて、髪の毛も毎日洗ってトリートメントしてすぐ乾かす。このことだけはインフルエンザにかかろうが欠かさずやっていて、絶対お化粧を落とすことと髪の毛を洗って乾かすことはずっと続けています」と明かした。

贈賞式には、「美的ベストビューティウーマン」に選出されたの有村架純、「美的ベストビューティマン」のSnow Man・渡辺翔太も登壇した。