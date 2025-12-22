YouTuber・カノックスターの弟・しゅうやが、21日に配信されたABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#99に出演。カノックスターと娘・みにっくも登場した。

今回、「スターのきょうだい大集合！衝撃エピソード大連発SP！」と題し、内田有紀の妹・澪奈、板野友美の妹・板野成美、エルフ荒川の妹・みなみ＆かんな、カノックスターの弟・しゅうや、Travis Japan・松田元太の妹・KOKOROが登場し、きょうだいだからこそ知るスターの素顔を暴露した。

スタジオでは、きょうだいからもらったプレゼントの話に。カノックスターの弟・しゅうやは、現在、兄の動画編集や、娘・みにっくの世話をしているものの、上京してからほとんど兄と食事に行ったことがなく、「誕生日プレゼントをもらったこともない」と告白した。

すると、スタジオにはカノックスターと娘・みにっくも登場。カノックスターは弟について「自分の思い通りに動いてくれる人」と語り、みちょぱこと池田美優が「誕生日プレゼントを買ってあげればいいじゃん」と勧めるも、カノックスターは「お金がもったいない」と即答し、スタジオをザワつかせた。

（C）AbemaTV, Inc.