俳優・内田有紀の妹・澪奈が、21日に配信されたABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#99に出演した。

今回、「スターのきょうだい大集合！衝撃エピソード大連発SP！」と題し、内田有紀の妹・澪奈、板野友美の妹・板野成美、エルフ荒川の妹・みなみ＆かんな、カノックスターの弟・しゅうや、Travis Japan・松田元太の妹・KOKOROが登場し、きょうだいだからこそ知るスターの素顔を暴露した。

内田有紀の20歳年下の妹である澪奈は、姉・有紀の知られざる素顔を暴露。潔癖症の姉・有紀の自宅はショールームのようにきれいでどこに座っていいのか分からないほどだといい、ベッドシーツもシワひとつない状態でないと眠れないそう。また、実家で飼っている大型犬4匹と触れ合う際には、汚れてもいい服に雨カッパ、マスク、フードを着用するほどの潔癖ぶりで、「本当に犬が好きなのか分からない」といい、笑いを誘った。

さらに、姉・有紀の結婚式には、田中邦衛、いしだあゆみ、岩城滉一らテレビドラマ『北の国から』の超豪華俳優陣が集結したそうで、当時6～7歳だった澪奈は子どもながらに「ここ、異次元？と感じた」というエピソードを披露した。

（C）AbemaTV, Inc.