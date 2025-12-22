元AKB48・板野友美の妹・板野成美が、21日に配信されたABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#99に出演した。

板野成美

今回、「スターのきょうだい大集合！衝撃エピソード大連発SP！」と題し、内田有紀の妹・澪奈、板野友美の妹・板野成美、エルフ荒川の妹・みなみ＆かんな、カノックスターの弟・しゅうや、Travis Japan・松田元太の妹・KOKOROが登場し、きょうだいだからこそ知るスターの素顔を暴露した。

板野成美は、「姉が有名人でよかったこと」として、タワーマンションでの生活を挙げた。大学生の4年間と、姉が結婚するまでの間、姉が1人で住んでいたタワーマンションに居候していたといい、「家賃だけでなく、外食や買い物の費用もすべて姉持ちだった」と、セレブな生活を送っていたという。現在は、ぎりぎり東京23区内の家賃9万円のワンルームに住んでいるそうで、それを聞いたEXIT・兼近大樹は「夢から覚めましたね」とコメントした。

スタジオでは、きょうだいからもらったプレゼントの話に。板野成美は、20歳の誕生日に姉・友美よりロレックスの時計をもらったことをぶっちゃけ、あまりの高額プレゼントにスタジオは騒然となった。

