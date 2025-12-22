【12月23日発売! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」4商品まとめてご紹介!

2025年12月の新商品スイーツ4品まとめてご紹介!

12月23日以降に購入できるローソン新商品スイーツ4品をピックアップしてご紹介! ふんわり食感のドーナツや蒸しケーキ、新感覚のプリンなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2025年12月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ツイストドーナツ」(160円)

価格 : 160円

エネルギー : 441kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふんわりしっとりとしたツイストドーナツに、なめらかなカスタードホイップをたっぷりとサンドしました。一口食べれば、ドーナツ生地の優しい甘さとコクのあるホイップが口いっぱいに広がる、満足感の高い一品です。

「ミルク蒸しケーキ」(149円)

価格 : 149円

エネルギー : 326kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ミルクのまろやかな甘味に、ココアのほろ苦さが程よいアクセントになった蒸しケーキが登場です。しっとりしながらもふんわりとした食感で、朝食やおやつにぴったりの優しい味わいが楽しめるスイーツになっています。

「徳島産業 もちもちプリン」(228円)

価格 : 228円

エネルギー : 200kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

もちもちとした独特の食感がクセになるプリンに、香ばしいきなこを添えた新感覚の和デザートが登場。プリンの甘さときなこの風味がマッチし、一度食べたら忘れられない新しい美味しさを体験できる一品になります。

「クラフトレモネード」(218円)

価格 : 218円

エネルギー : 80kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

本格的なレモンの輪切りを贅沢に入れた、爽やかな酸味と甘みのバランスが絶妙なレモネードが登場です。甘酸っぱくスッキリとした後味で、リフレッシュしたい時や食事の後のデザート代わりにも最適な一杯になっています。

まとめ

12月23日以降に購入できる新商品は、「ツイストドーナツ」や「ミルク蒸しケーキ」、「徳島産業 もちもちプリン」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用