優が運営する「粗大ゴミ回収サービス」は12月10日、「年末の大掃除事情」と「今年の不要品整理」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は12月、全国の男女500人を対象に行われたもの。

まず、今年の年末に大掃除や片付けをする予定があるか聞いたところ、「すでに始めている」が40.6%、「年末にまとめて行う予定」が37.6%となり、あわせて78.2%が年末に向けて何らかの形で片付けを行う意向を示す結果となった。

日頃どの程度片付けをしているか尋ねてみると、「週に1回以上」の回答は42.2%で最も多く、続いて「月に1回程度」が30.0%となった。一方で、「数か月に1回程度」は16.8%、「年に数回程度」は7.2%、「ほとんどしていない」は3.8%となり、頻繁に片付けを行わない層が約3割いる事も分かった。

年末の片付けで最も困ることを聞いてみると、25.8%が「体力的に大変」と回答し、以下に「片付ける時間がない」(24.6%)、「物が多すぎて手がつけられない」(22.8%)が続いた。また、16.4%が「粗大ごみの処理が面倒」、5.2%が「捨て方・分別がわからない」と回答している。

2025年に実際に捨ててスッキリした物を尋ねたところ、「着なくなった服・靴」(37.8%)、「たまった書類・本・雑誌」(19.0%)、「使わなくなった家電」(12.9%)が上位となった。

捨てて後悔した物を聞いてみると、「趣味・コレクション品」(50.96%)、「思い出の品」(21.15%)、「高価だった家電・ブランド品」(18.91%)となっている。後悔した理由については、「思い出があった」(44.4%)が最も多かった。