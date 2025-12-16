ライソンは、創業49年の業務用洗剤メーカーと共同開発した「風呂釜パイプバスターZ」を、2025年11月下旬より順次発売した。

酸性とアルカリ性の2種類の洗剤を使い、浴槽につながる追いだき配管内の水アカやカビ・皮脂などの汚れを落とす洗浄セット。酸性のA剤が水垢やサビに、アルカリ性のB剤が皮脂などの汚れや雑菌に作用し、特製のシリコン製容器「洗浄カップ」を使用することで、洗浄剤の高い濃度を維持し、効率的に汚れを落とすという。

使用中のようす

「浴槽は掃除しているのに、追いだき配管の汚れが気になる」という生活者の声から開発が始まったという同製品。追いだき配管の奥に潜む汚れは家庭用洗剤では落としきれないこともあり、業務用洗浄技術を家庭向けに最適化。お湯のにおいが気になることがある、追いだきすると細かいカスが出る、年末年始にしっかり浴室を掃除したい消費者に向け、「専門業者を呼ばずに、家庭でもしっかり洗浄したい」というニーズに応えた形だ。※1穴タイプの追いだき機能付き風呂釜専用。2穴タイプには使用不可

なお使用できない風呂のタイプは、追いだき機能がない、浴槽の穴が2つの「自然循環釜」タイプ、浴槽の横に給湯器が設置されている「バランス釜」、大理石などの天然石・ヒノキなどの木製の浴槽、塗装された浴槽など。参考小売価格は7,500円。