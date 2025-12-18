「箱根駅伝」近年は「復路6区」が“エース区間”に？ 元神奈川大エース・鈴木健吾が箱根駅伝を楽しむポイントを解説！

こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。

毎年1月2日（往路）と1月3日（復路）の2日間にわたって開催される「箱根駅伝」の魅力や見どころ、今大会の注目選手、直前情報を伝える授業（放送）「箱根駅伝LOCKS!」が今年も開講しました。

12月15日（月）～18日（木）の放送では“往路”、22日（月）～25日（木）の放送では“復路”をテーマに、全8回にわたってお届けします。

今年の「箱根駅伝LOCKS!」には、4年連続で箱根駅伝を走った元神奈川大学の選手で、男子マラソン選手の鈴木健吾さんが登場！ この記事では17日、18日の放送内容を紹介します。

◆往路の勝負を分ける!? 元エース・鈴木健吾が語る「花の2区」の極意

17日放送の授業テーマは「注目の区間 パート1」。

箱根駅伝は往路5区間、復路5区間の計10区間、総距離217.1kmを2日間にわたって襷（たすき）をつないで走る、学生長距離界最長の駅伝競走です。

そのなかでも特に注目してほしい区間として、鈴木さんが挙げたのが「往路の2区」です。

鈴木さんは「往路の2区は『花の2区』とも呼ばれていて、23.1kmと箱根駅伝の区間のなかでも最も距離が長い。各校のエースが登場する区間で、僕も2年生から4年生までの3年間、この2区を走りました」と解説。

2区を任された当時の心境については、「『花の2区』と呼ばれ、エースが集う区間なので、とても緊張しました」と回顧。特に、初めて走った2年生のときは「自分の走りができませんでした」と振り返ります。

続けて「4年生のときは優勝を狙っていたこともあって、何がなんでも“自分の区間で1位で渡す！”という気持ちで走りました」と当時の思いを明かしました。

番組では、花の2区を走るうえでの戦略的ポイントについても語られました。

鈴木さんは「2区には2つの山があって、最初に『権太坂（ごんたざか）』があります。そこで、いかに余裕を持って走れるかが重要。後半の最後に待っている『戸塚の壁』をしっかり走るために、そこまでに少しでも余力を残すことを意識していました」とコメント。

また、2区は母校・神奈川大学の地元を走る区間でもあり、多くの声援を受けたそうで、「本当に鳥肌が立つような感覚で、3年間走らせてもらいました」と熱い思いを明かしました。

◆近年“エース区間”化!? 復路のキーとなる「6区」の過酷さ

18日放送の授業テーマは「注目の区間 パート2」。鈴木さんがもう1つ注目区間として挙げたのが「復路の6区」です。

鈴木さんは「なぜ復路の6区なのかというと、近年、“エース区間”になっているからです」と語ります。

鈴木さん自身も1年生のときに6区を走った経験があります。6区は2日目のスタート区間で、距離は20.8km。最大の特徴は、早朝の箱根の山からスタートするため、選手が厳しい寒さと戦わなければならない点です。

鈴木さんは「実際に僕も走りましたが、スタートが早く、朝3時に起きて準備や食事をしてスタートに備えます。冬の箱根は本当に寒く、当日は雪も残っていて、係員の方に雪かきをしてもらってスタートしたのを覚えています」と当時を振り返りました。

この区間は、最初の4kmほど走ると急カーブが続いたり、一気に下ったりするため、ペース配分が非常に難しいといいます。

走り方については、「頭を前に投げ出すような姿勢で走るので、ブレーキとアクセルの使い分けが重要になる区間です」と解説。

タイム差がつきやすい区間であることから、近年はエース級の選手が起用されるケースが増えているとのことです。

最後に鈴木さんは、「箱根駅伝は“区間”に注目して観ると、たくさんの発見があります。ぜひ、そういった点も楽しみながら観てください！」と呼びかけました。

次週は、12月22日（月）より“復路”の授業がスタートします。

