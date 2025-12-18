乃木坂46賀喜遥香「“重いかな？”って思っちゃって…」卒業コンサート後に久保史緒里と交わした約束とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。12月11日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。11月26日（水）、27日（木）に神奈川県・横浜アリーナで開催された「久保史緒里 卒業コンサート」終了後に話した久保さんとのエピソードを語りました。賀喜：卒業コンサートが終わった後、史緒里ちゃんがメンバー全員にお手紙をくれたんです。“そんな時間どこにあったんだよ”って（笑）。自分のことだけじゃなく、メンバーのことを本当に考えてくれている人なんだなって思いました。（史緒里ちゃんの乃木坂46への）愛を全身で浴びて、これから先、史緒里ちゃんが私たちにしてくれたことを私たちもしていかないとなと思ったし、「史緒里ちゃんみたいになりたい！」って改めて感じた2日間でした。このことは、多分メンバー全員が感じていたんじゃないかなって思います。実は私も、史緒里ちゃんにお手紙を渡そうかなと思っていたんですよ。だけど、お手紙を渡したことがあまりないから“重いかな？”って思っちゃって……（笑）。結局、下書きだけして書けなくて。そのことを史緒里ちゃんに言ったら「じゃあ今度、絶対に2人で会って遊ぶときに渡して！」って言ってくれたから、そのときに、卒業コンサートで渡せなかった史緒里ちゃんへの想いを渡そうと思っています。だから、会う約束もできたので、今はちょっと寂しくない（笑）！もうグループに史緒里ちゃんはいないんですけど、多分、史緒里ちゃんはずっと乃木坂46のことを見ていてくれるし、離れていても、こんな私にも愛をくれるので……そんな大好きな人に、ずっと愛してもらえる乃木坂46でいられるように、これからも今のメンバーで頑張っていこうと思いました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info