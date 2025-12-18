A.B.C-Z五関晃一「自分はグループに何を貢献できているんだろう…」意識を変えたマネージャーの言葉とは？

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送は、4人組グループ・A.B.C-Z（エービーシーズィー）の五関晃一（ごせき・こういち）さんがゲストに登場。個人での初の番組レギュラー決定当時のことなどを振り返っていただきました。

1985年生まれ、東京都出身の五関さん。2012年、A.B.C-ZのメンバーとしてDVD「Za ABC～5stars～」でデビュー。グループでは振付を担当し、舞台やドラマ、バラエティ番組などで幅広く活動中です。

――――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。五関さんの1つ目のモーメントは「1998年頃 入所」、2つ目のモーメントは「2011年 Kis-My-Ft2 デビュー」でした。

こっちのけんと：五関晃一さんの人生の、3つ目のモーメントは？

五関：「2021年、個人で初の番組レギュラー決定」です。これは嬉しかったですね。デビュー当時なんて特に、喋りとかバラエティにすごく苦手意識があったんですね。

こっちのけんと：え、そうなんですか？

五関：もう極力、前には行きたくないし、メンバーにめっちゃ元気な奴（塚田僚一）がいるので、もう全任せというか。

こっちのけんと：そうですよね。確かにめっちゃ元気！ 彼に先陣を切ってもらって……みたいな？

五関：そうですね。それも、「自分が行けないから」みたいな理由もちょっとあったんです。そういう意味では、他のメンバーのレギュラーが決まったり、外に出始めたりしたときに、ちょっと焦りだしてて。「自分はグループに何を貢献できているんだろう」と。

こっちのけんと：そっちかぁ～。なるほど。「自分が出たい」というよりかは、「グループに還元したい」みたいな。

五関：グループの振り付けだったりとか、「やってるぜ」と言えることがあるものの、やっぱりバラエティとか喋りとか、テレビの方面では、ずっとメンバー任せだったんで。そういうときに、個人でもテレビでのレギュラーができたのは、安心ではないですけれど、嬉しさが大きかったかもしれないです。「eGG」（日本テレビ）というeスポーツ（※「エレクトロニック・スポーツ」の略。コンピューターゲームやビデオゲームを対戦する競技のこと）の番組なんですけれど、番組自体は僕がレギュラーにさせてもらう前から、3～4年くらい続いていたんですよ。

こっちのけんと：だいぶ長いですね。

五関：メインMCがDAIGOさんで、出演者にはストリーマー（配信者）の方々がいて、ゲーム大会の司会や実況をされている岸大河さん、そして武田玲奈さん。

こっちのけんと：当時からゲームはやられていたんですか？

五関：そうですね。ゲームめっちゃ好きで。当時、ついてくれていたチーフマネージャーさんが、僕のちょっと変なところに引っかかってくれていて、「変な奴だな」って（思ってくれていたそうです）。

こっちのけんと：僕もそこが五関さんの一番の魅力だと思ってます！ 変というか、つかめない魅力があるんですよね。

五関：「そこをなんとか出していきたい！」と多方面にプッシュしてくれて。そうしているなかで、「五関さんゲーム好きですよね」みたいな（話になった）。僕は趣味とか特技みたいなものがなくて、唯一趣味と言えるのがゲームぐらいかな、とは言っていたんです。

こっちのけんと：なるほど。

五関：当時、グループの映画があって、主題歌も自分たちが担当して……という、番宣を含めて、そのゲーム番組にゲスト出演決まったんです。それで、メンバーの元気な塚ちゃん（塚田僚一）と2人で出演することになって。そのときに、（マネージャーから）「僕の想定ではこのままレギュラーにぶち込みます。五関さん次第です」みたいなことを言われたんです。

こっちのけんと：ええ！ でもちゃんと、そこは自分に責任があるんですね。

五関：「五関さんもゲーム好きとか『この番組のレギュラーになりたいです！』みたいな熱量を出していただかないと無理ですけど」と言われていて。バラエティ番組が苦手とは言っていましたけど、初めてというぐらい緊張したかもしれないですね。そのゲスト出演のときは。

こっちのけんと：そうですよね。変なプレッシャーが残っちゃうし。

五関：番組でカンペってあるじゃないですか。自己紹介をするときに、「映画の宣伝で来ました」みたいなカンペを全部無視して、「レギュラー獲りに来ました！」って言ったら、（現場の人たちも）誰も僕のキャラがわからないので、シーンとなって……。

こっちのけんと：そうですよね（笑）。

五関：塚ちゃんが一番焦っちゃって。

こっちのけんと：「俺がなんとかしなきゃ！」って。

五関：「こんな子じゃないんです、普段は」みたいに（フォローをしてくれました）。

こっちのけんと：塚ちゃんがいてよかった（笑）！ いや、すごいです。でも結局は、それがつながってるわけですから。

五関：ありがたいことに。番組さんや、ずっとやってたMC陣の方たちに「来てくれてよかった」と思ってもらわないと……という（意識が芽生えた）のは、そこからですね。

こっちのけんと：なるほど。いや、その意識めちゃくちゃ大事ですね。

番組では他にも、グループが４人体制になったときに感じた思いなどについて語る場面もありました。

